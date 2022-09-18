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中監逃犯與兄姊同住 4年前出獄後再犯多案判16年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中監獄受刑人陳坤和昨天趁就醫時，以鐵線打開腳鐐脫逃，尚未落網，據查，陳在2006年就涉及強盜毒品、槍砲等多起案件，遭法院判刑12年5月確定，服刑到2018年底才出監，但出監4年來再持續犯下持有槍彈、毒品、加重竊盜等罪，遭法院判刑16年確定，年初才入監服刑，此次趁就醫時逃逸。

據查，陳坤和在2006年因強盜、竊盜、毒品、槍砲彈藥刀械等案件，遭南投地院判刑12年5月確定，入監執行後，在2018年7月25日縮短刑期假釋，因接續執行罰金易服勞役，延至2018年11月1日出監，不過陳出監後，持續犯下槍砲、毒品、加重竊盜等多起案件，分遭法院6年、9年10月不等刑期，最後法院應執行刑為16年，今年3月底才到台中監獄服刑。

據查，陳在面對檢警調查時，自述國中肄業，經濟狀況不佳，才會非法購買槍彈，涉嫌轉讓、販售海洛因、安非他命等毒品、竊盜等刑案，與哥哥、姊姊同住，也會幫忙撫養哥哥的2個小孩。

台中監獄受刑人陳坤和在昨天下午從醫院脫逃，台中地檢署指揮台中市警局偵辦。圖／本報資料照
台中監獄受刑人陳坤和在昨天下午從醫院脫逃，台中地檢署指揮台中市警局偵辦。圖／本報資料照

毒品 竊盜 強盜

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