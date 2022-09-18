聽新聞
test
0:00 / 0:00
中監逃犯與兄姊同住 4年前出獄後再犯多案判16年
台中監獄受刑人陳坤和昨天趁就醫時，以鐵線打開腳鐐脫逃，尚未落網，據查，陳在2006年就涉及強盜、毒品、槍砲等多起案件，遭法院判刑12年5月確定，服刑到2018年底才出監，但出監4年來再持續犯下持有槍彈、毒品、加重竊盜等罪，遭法院判刑16年確定，年初才入監服刑，此次趁就醫時逃逸。
據查，陳坤和在2006年因強盜、竊盜、毒品、槍砲彈藥刀械等案件，遭南投地院判刑12年5月確定，入監執行後，在2018年7月25日縮短刑期假釋，因接續執行罰金易服勞役，延至2018年11月1日出監，不過陳出監後，持續犯下槍砲、毒品、加重竊盜等多起案件，分遭法院6年、9年10月不等刑期，最後法院應執行刑為16年，今年3月底才到台中監獄服刑。
據查，陳在面對檢警調查時，自述國中肄業，經濟狀況不佳，才會非法購買槍彈，涉嫌轉讓、販售海洛因、安非他命等毒品、竊盜等刑案，與哥哥、姊姊同住，也會幫忙撫養哥哥的2個小孩。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言