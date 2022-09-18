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清晨KTV歡唱躲巷道吸K菸 2人遭盤查互推卸都函送裁罰
高雄市21歲邱姓男子和23歲劉姓男子，兩人相約至台南市金華路某KTV飲酒後， 在KTV旁巷道抽K菸，為巡邏員警盤查，兩人除互相推說是對方吸菸，警員將他們帶回派出所調查，並就香菸及尿液等實施採檢檢驗，都呈現K他命陽性反應，警詢後將依違反毒品危害防制條例函送裁罰。
台南市警二分局中正所警員楊淯鈞、黃宇澤，今天清晨2點30分巡邏經過金華路某KTV時，忽然聞到一陣毒品異常燃燒味道。楊及黃下車檢視，發現邱（21歲）、劉（23歲）兩人竟蹲藏在KTV路旁巷道內抽K菸。
據了解，劉見警察上前立即將手中香菸丟棄地上熄滅，但躲避行為也為員警察覺可疑上前盤檢2人身分，兩人除互相推說是對方吸K菸等，經警方將他其帶回派出所調查，並就香菸及尿液等實施採檢檢驗，都呈現第三級毒品K他命陽性反應，警詢後將依違反毒品危害防制條例函送裁罰。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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