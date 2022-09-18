影／網路瘋傳網紅持槍遭警查獲影片 台南警：烏龍爆料

網路今天瘋傳台南市新營警方昨晚在路邊「查到周線網紅持槍、帶回警局」的影片。新營警方表示這是保安警察大隊攔查；保大則表示，根本是烏龍爆料，違停當事人帶的是電擊槍，已驅離。

有網友在網路社團貼出一段影片，影片上面標示網紅與兩名友人在台南新營三民路遭警方攔查到槍、帶回警局釐清等內容，網友議論紛紛。

不過保大員警得知影片內容後覺得莫名其妙、直呼現在人人皆網紅的時代讓人不可思議。