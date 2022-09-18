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影／網路瘋傳網紅持槍遭警查獲影片 台南警：烏龍爆料
網路今天瘋傳台南市新營警方昨晚在路邊「查到周線網紅持槍、帶回警局」的影片。新營警方表示這是保安警察大隊攔查；保大則表示，根本是烏龍爆料，違停當事人帶的是電擊槍，已驅離。
有網友在網路社團貼出一段影片，影片上面標示網紅與兩名友人在台南新營三民路遭警方攔查到槍、帶回警局釐清等內容，網友議論紛紛。
不過保大員警得知影片內容後覺得莫名其妙、直呼現在人人皆網紅的時代讓人不可思議。
員警表示，經常巡邏永康三民路協助地方警方維持交通順暢，昨晚是經過現場驅離違規停車、發現類似槍枝的物品，現場查看是沒有槍械功能的「玩具」，雖然當事人稱這個是「電擊槍」，但是也沒有電力啟動；了解相關人等身分後要求立即離開、根本沒有什麼查到槍帶回警局這回事。
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