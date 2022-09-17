台中監獄人犯脫逃 檢方立即通緝、指揮專案小組抓捕

明德外役監受刑人林信吾逾假未返監，脫逃期間在外殺害2名員警後，法務部研訂脫逃案件監所應於知悉2小時內通報地檢署；台中監獄槍砲受刑人陳坤和今戒護就醫脫逃，根據刑事局通報陳下午5點24分逃逸，中檢則是晚間8點5分收到中監通報，是否符合2小時內規定，有待釐清。

台中監獄副典獄長楊戶政指出，監所主管17日下午5點44分發現陳姓收容人脫逃，立即向監所通報，同時調閱醫院監視器發現他是5點24分掙脫腳鐐、5點35分離開醫院大門。

楊戶政表示，監所發現陳脫逃後，包括調閱監視器、經多人分工層層蒐集資料，並依序向轄區台中第2分局，陳戶籍的南投埔里分局通報，全面準備好資料後函報台中地檢署，中間作業過程有超過2小時幾分鐘，後續將會精進加速作業流程。

根據刑事局通報，陳坤和因骨折昨天到中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，今天下午5點24分破壞腳鐐逃逸，警方內部通報該人為脫逃現行犯，因毒品、槍砲案件遭判16年，有暴力傾向。

據了解，陳男今天下午脫逃後跑到附近的台中殯儀館，先是偷了輛作業中沒有拔鑰匙的小貨車，再衝撞殯儀館柵欄狂飆，途中遇到巡邏警車就在北區棄車逃逸。包括台中第2分局、刑大偵4隊已經組成專案小組，初步過濾監視器畫面等掌握陳動向，正全力追捕中。

台中地檢表示，今天晚間8點5分接獲台中監獄傳真罪通知，表示陳坤和在中國醫藥大學附設醫院就醫趁隙脫逃，並於9點52分對陳發布通緝。

中檢說，陳涉嫌脫逃罪，過程中偷竊、毀損等部分，經檢警組成專案小組由重大刑案專組檢察官林俊杰指揮台中市刑大偵4隊、第2分局等追捕中。