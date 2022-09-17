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又見人犯脫逃！「具暴力傾向危險性」 中監受刑人破壞腳鐐逃逸

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

又見人犯脫逃，台中監獄受刑人陳坤和因骨折到中國醫藥大學附設醫院就醫，今天傍晚5時許破壞腳鐐逃逸，刑事局接獲通報轉知各縣市偵查隊加強查緝，但矯正署晚間9時30分左右仍表示尚未接獲通報，對脫逃一事不知情。

刑事局通報指出，陳男涉犯毒品，槍砲等案案件，已判處有期徒刑16年。另外，該嫌具有暴力傾向，需注意安全。

台中地檢署表示，有關台中監獄陳姓受刑人就醫趁隙脫逃，檢方今天（17日）晚上8時5分接獲中監傳真通知，晚上9時52分已發布通緝。

陳姓受刑人除脫逃罪，逃亡期間另涉竊盜、毀損等罪，中檢已成立專案小組，由實股林俊杰檢察官指揮台中市警察局刑警大隊偵四隊、第二分局全力追捕。另外，中監人員是否涉及疏縱，目前也完成分案，徹夜偵辦中。

脫逃犯陳坤和。記者曾健祐／翻攝
脫逃犯陳坤和。記者曾健祐／翻攝

毒品 受刑人 監獄 中國醫藥大學

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