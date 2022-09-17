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就醫破壞腳鐐脫逃 台中監槍砲犯偷車撞柵欄、警全力追捕

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中監獄受刑人陳坤和因槍砲、毒品案件被判刑16年，於台中監獄服刑期間因骨折昨天赴中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，下午5點多破壞腳鐐脫逃，還跑到台中殯儀館偷車衝撞柵欄，最後在台中市北區棄車逃逸，台中市警局第2分局、市刑大全力追捕中。

經通報，陳坤和因骨折昨天到中國醫藥大學附設醫院戒護就醫，今天下午5點24分破壞腳鐐逃逸，警方內部通報該人為脫逃現行犯，因毒品、槍砲案件遭判16年，有暴力傾向。

據了解，陳男今天下午脫逃後跑到附近的台中殯儀館，先是偷了輛作業中沒有拔鑰匙的小貨車，在衝撞殯儀館柵欄狂飆，結果途中遇到巡邏警車就在北區棄車逃逸。

目前包括台中第2分局、刑大偵4隊已經組成專案小組，初步過濾監視器畫面等掌握陳動向，正全力追捕中。

脫逃犯陳坤和。記者曾健祐／翻攝
脫逃犯陳坤和。記者曾健祐／翻攝

殯儀館 毒品 監獄 受刑人

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