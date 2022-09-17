影／販毒被搶謊報「被搶十萬」 警逮人原來是被黑吃黑

新北市一名李姓毒販，周一（12日）與人約在泰山區中港西路一家汽車旅館外交易毒品。孰料，反被4煞毆打強搶，李男毒品被搶卻向警謊報「被搶十萬」警方獲報追緝5天，陸續將4煞逮捕到案，偵詢後才知李男竟是毒販，警詢後依毒品罪嫌將李送辦，4煞則依強盜罪嫌移送。

據了解，李姓男子（26歲）日前收到王姓主嫌（24歲）以通訊軟體Wechat傳毒品代稱，向其購買毒品。雙方訊息約定周一（12日）上午，在新北市泰山區中港西路一家汽車旅館外進行交易，李男渾然不知已被設局。

當天上午，王姓主嫌找來張男（24歲）、陳男（25歲）、王男（22歲），4人共乘一輛汽車先抵現場。約莫上午7時許，李男獨自開車抵達，王等4煞見李男車子換靠一旁，旋即拉開車門衝入控制李男，過程中李男被言語恐嚇、拳毆，隨後4煞強將車內30包毒咖啡、20克k他命搶走開車逃逸。

警方指出，李男被搶報警謊稱「我被人打，又被搶走十萬元現金？」警方派員到場，並調閱沿線監視器畫面，鎖定王等4嫌，於當天下午先在桃園龜山萬壽路一段逮捕王姓主嫌、張嫌兩人；5天后又分別在新北市新莊、台南將陳、王兩嫌捕案，連同毒品等贓證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，王嫌坦承有強搶李男毒品、但否認搶走李男10萬元現金，警詢後依強盜罪嫌將王等4嫌移送法辦，另李男涉賣毒品，則依毒品罪嫌法辦。