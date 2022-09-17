台中遊民猛砍醫助血染白袍 臉傷裂到右耳殺人未遂起訴

台中許姓遊民疑精神不穩，持美工刀在平等街耳鼻喉科前伺機而動，見鐘姓助理開門時竟朝他後頸、臉頰猛力揮砍，鐘臉中刀傷口甚至裂到右耳傷勢駭人，送醫縫合80多針，許落網還頻喊「反攻大陸」、「解救同胞」等不知所云，犯後隨即遭收押，台中地檢偵結依殺人未遂罪前起訴他。

檢方起訴指出，許男（64歲）是街友，7月中曾躺在該診所前騎樓，經鐘姓醫師助理要求他離去，許7月27日下午2點多回到該處，並站在診所門口，見鐘走出來引導病患前往藥局領藥時，就拿出預藏的美工刀朝鐘後頸、右臉頰各猛砍1刀，造成鐘嘴唇、臉頰及後頸撕裂傷。

警方獲報到場逮捕許時，他還不停大喊「反攻大陸」、「解救同胞」等語，對作案動機交代不清，當天就被依殺人未遂罪嫌收押；檢方訊時，許坦承犯行與鐘指證相符，並有現場監視器、醫院診斷證明，檢方認為許犯嫌明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴他。

該診所當時受訪指出，許男常出沒附近說話大聲、講話顛三倒四，7月21日診所要開門營業發現他躺在前面騎樓，鐘姓助理客氣告知他診所準備營業，希望他先到其他地方休息，並好意拿了瓶水，許當下也接過後離去，當天也有相關監視器證明。