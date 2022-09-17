北市警掃黑 竹聯明仁會「狸貓」被逮

台北市警局刑警大隊掃黑，10多天來檢肅竹聯幫、四海幫等共34人；其中綽號「狸貓」的竹聯幫仁堂明仁會黎姓分會長，涉及去年北市知名涮涮鍋店傷害案、嘉義新港奉天宮殺人未遂案，這次被檢肅到案，有效遏止不良幫派組織氣焰。

黎男年僅28歲都當上竹聯幫明仁會新店分會長，綽號「狸貓」，因平時經營博弈代理業務，與多名被害人衍生債務糾紛。

去年四海幫成員鍾姓男子，因欠下仁堂21萬元，但鍾僅拿出5萬還債，黎認為被羞辱後，就派遣小弟將鍾男押走討債；後來又派小弟到鍾男父親在北市中山區投資的涮涮鍋店伏擊鍾父，另外鍾父身邊的司機前往嘉義某宮廟處理事務時，也遭人持刀砍傷。

案件經專案小組長期跟監蒐證，在本月1日、15日見時機成熟，執行拘提、搜索黎男等7人到案，並查扣20多萬元、鎮暴槍、霰彈槍子彈、西瓜刀、斧頭、球棒及毒品K他命等證物。全案警詢後依違反組織犯罪防制條例、賭博罪、殺人未遂、傷害、妨害自由罪及恐嚇取財等罪，移送台北地檢署偵辦。