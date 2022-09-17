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中壢婦遭夫殺害2人臉書早嗅端倪 曾說真的會害怕看到你

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園中壢39歲的范姓女子遭43歲的劉姓丈夫持類似登山杖棍棒將其妻殺害，2人15日發生口角，劉男一氣之下將其妻打死，向警方自首後全案曝光。不過早在2人臉書就可嗅出端倪，不僅在范女臉書下瘋狂留言，劉男個人臉書也出現上網搜尋「冷暴力舉證」及疑「范女要求他別再讓劉男對她身體不好，否則害怕見到他」的對話截圖。

據悉，劉男從事殯葬業卻因工作不佳遭辭退，加上有毒品前科，時常向范女要錢花用，2人多次爭吵，15日爆打其妻後，未確認其妻生死，只打電話告知友人事發經過，友人發覺事態不對，勸說其至台北找友人認識警察自首，全案才曝光。

不過早再2人的臉書就可發現2人之間關係，劉男在范女2020年3月發布的貼文底下，瘋狂留言「我想妳老婆」、「快點啊離婚結婚都是妳，我都滿足妳還不夠嗎？妳還要什麼說出來我就給」、「我對妳的感情真的不曾變，妳也是這樣我相信的」、「你每次都先越限然後逼瘋我妳是故意的吧，然後怪我過分，小姐你不先違規我會這樣嗎？喔喔我太兇！妳幫幫忙妳那種輸贏的嘴臉」。

而劉男的去年也在臉書發出2人截圖，疑范女寫下，「我的初心不變，但我的原則還在，如果再讓我身體不好的話，我真的真的會害怕看到你，這都不是我們想過的生活」、「不讀不回、你很想到此為止吧」，種種內容皆顯現2人關係一直存在裂痕。

警方表示，夫婦二人去年1月結婚，共同住在這棟透天厝，2人未育有小孩，平時就時常吵架；據悉，劉姓夫婦數日前曾在住家附近超商發生爭吵，有民眾報案請警方到場協調，怎料隔沒幾天竟發生憾事。

劉男過去瘋狂在范女臉書底下留言，內容現2人關係。圖／翻攝自臉書
劉男過去瘋狂在范女臉書底下留言，內容現2人關係。圖／翻攝自臉書
劉男曾在臉書發出疑與范女對話截圖，范女寫下如果再讓我身體不好的話，我真的真的會害怕看到你，這都不是我們想過的生活。圖／翻攝自臉書
劉男曾在臉書發出疑與范女對話截圖，范女寫下如果再讓我身體不好的話，我真的真的會害怕看到你，這都不是我們想過的生活。圖／翻攝自臉書
劉男過去曾在個人臉書發出2人合照，表情相當愉悅。圖／翻攝自臉書
劉男過去曾在個人臉書發出2人合照，表情相當愉悅。圖／翻攝自臉書
曾蒐尋冷暴力。圖／翻攝自臉書
曾蒐尋冷暴力。圖／翻攝自臉書

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