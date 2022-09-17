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中壢男持登山杖打死妻子 桃檢聲押
桃園市劉姓男子與妻子口角，竟持登山杖打死妻子，伴屍10小時後，昨天在友人陪同下自首，經詢問調查，今天被桃園地檢署聲押禁見，法院尚未裁定。
據悉，劉男有毒品前科，原本從事殯葬業，被公司辭退後，經常向妻子要錢，因此常有爭吵。15日案發當天，雙方再度發生爭執，劉男就抄工具攻擊妻子。
劉男起先不確定妻子有無死亡，未叫救護車，打電話吿知友人事發經過，才在友人勸說下，前往台北市大安警分局自首。
由於命案發生在中壢，劉男自首後轉由中壢分局接手；劉男向檢警供稱自己沒有殺妻意圖，只是一時衝動，想給對方教訓，未料下手太重，鬧出人命。
桃園地檢署訊後，認為劉男涉犯殺人重罪，且有逃亡之虞，因此向法院聲押。
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