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涉砍傷舊愛 女護理師被依殺人未遂罪嫌起訴

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今年8月間嘉義縣某醫院郭姓女護理師與曾交往多年的王姓女護理師發生爭執，郭女涉嫌持刀進入醫院砍殺王女，造成王女頸部4處撕裂傷，幸無生命危險，郭女被嘉義檢方依殺人未遂罪嫌起訴。

44歲郭女與王女均任職嘉義縣某醫院擔任護理師，2人曾交往同居，後因故分手；今年8月20日，2人以通訊軟體LINE互傳訊息，因細故發生爭執，郭女於當天晚上帶水果刀開車到醫院，進入5樓護理站後，先以水果刀將電話線切斷，喝令另名護理師離開，接著涉嫌持水果刀刺向王女，王女見狀急忙抓住郭女雙手，雙方扭打拉扯，王女倒地，郭女持刀劃向王女頸部，並恫稱「我要殺了妳」，造成王女頸部有4處撕裂傷。

醫院保全盧男接到通報趕到現場，見狀要將郭女手中水果刀奪走，反遭郭女咬傷，盧男向其他保全求援，經5名保全聯手才制伏郭女、取走水果刀，王女頸部受傷，治療後沒有生命危險。

警方據報將郭女帶回訊問，郭女坦承持刀劃傷王女頸部，但否認有殺人的犯意，警方偵訊後依殺人未遂罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

檢方認為郭女犯罪嫌疑重大，有反覆實施犯罪之虞，向嘉義地方法院聲請羈押獲准，郭女目前羈押嘉義看守所。

女護理師涉嫌持刀砍傷同事，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴。圖／本報資料照片
女護理師涉嫌持刀砍傷同事，被檢方依殺人未遂罪嫌起訴。圖／本報資料照片

嘉義 護理師 殺人

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