安平大樓住戶拉K傳惡臭 台南警清樓逮兩女送辦

台南市警四分局適逢「米奇與好友chill遊台南」展覽的安全維護專案之餘，又接獲民眾報案反映，育平路某大樓傳出疑似拉K的刺鼻臭味，昨天持搜索票查緝，當場查獲24歲古姓及28歲洪姓女子涉吸食K他命，將2人帶返所內調查，最後依毒品危害防制條例罪嫌函送法辦。

安平警方今年6月間才在健康三街某大樓查獲以「清冠一號」茶飲包偽裝的毒品，本月初又接獲民眾報案反映，育平路某大樓傳出疑似拉K的刺鼻臭味，警方在接獲情資後，立即啟動專案清樓與查訪，發現該戶確有施用毒品跡象。

經警方蒐證，向台南地院聲請搜索票，昨天由育平派出所副所長何永傑，率領巡佐薛文俊、警員吳重諭、陳怡及沈志鼎等持搜索票入內搜索，當場查扣毒品K他命1包0.25公克、K罐及吸食器K盤各1個等證物，並將古女及洪女帶返所內調查，全案依涉毒品危害防制條例罪嫌函送法辦。