快訊

高達用安樂死斷了氣：法國新浪潮名導的最終選擇

柬埔寨人蛇集團打工誘騙 屏檢逮1男聲押獲准

中央社／ 屏東14日電

屏東地檢署破獲柬埔寨人蛇集團，集團在網路上以到柬埔寨從事打字工作吸引國人應徵再誘騙出國，剝奪人身自由。負責招募辦護照的林男昨天晚間落網，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

屏東地檢署今天發布新聞稿指出，日前接獲內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊情資，指林男從事詐欺及人口販運集團，部分成員則在柬埔寨招募犯罪集團成員、訂機票並分派任務；林男則與其他成員負責受招募加入者接送、偕同辦理及代領護照、至機場確保應徵者順利登機出國等事宜。

專案小組調查，集團在網路以「至柬埔寨從事打字工作，底薪一個月新台幣4萬5000元，另有獎金，合法工作」等語誘使國人應徵，應徵者誤信同意出國後，即在集團代辦護照、偽造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種紀錄卡、代訂機票以及監督接送出境至柬埔寨。

屏檢指出，受招募者到達柬埔寨後即遭剝奪人身自由，並被要求從事電信詐騙工作，若被害人想逃跑，集團成員則會強迫與其家屬聯繫要求交付贖金。

承辦檢察官經訊問回國被害人及家屬後，經向法院聲請核准對嫌疑人搜索，拘提林男到案，發現他負責招募工作，並協助接送、偕同辦理護照、簽收代領護照、偽造疫苗接種紀錄卡等工作。

屏東地檢署昨天晚間以林男涉嫌違反人口販運防制法等罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證及反覆實施犯罪之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見，法院裁准羈押禁見。後續也將擴大追緝其他共犯和幕後主嫌。

柬埔寨 人蛇集團 電信詐騙

延伸閱讀

檢抗告成功！雄警破柬埔寨人蛇集團 「小蛇頭」押成了

誘台人赴柬埔寨從事詐騙 4被告改羈押禁見

柬埔寨警方突擊中國城 救出一名遭拘禁4個月台灣人

公民時事題／赴柬埔寨工作詐騙案頻傳 基本人權、NGO人道救援入考題

相關新聞

「我把錢看太重了！」柬埔寨受騙少年告白

「如果沒有獲救，我不是死了，就是又被賣到其他國家！」經歷柬埔寨詐騙事件的20歲少年林勝祥驚魂甫定後，回顧年初時因為一心想要賺錢，被哄騙到柬埔寨，而後又被轉賣到緬甸的過程...

男投資虛擬貨幣遭騙千萬 高雄警突破詐團水房逮6人

詐騙集團利用代操投資簡訊，誘人投資股票及虛擬貨幣，1名郝姓男子因而投資1000多萬元，直到認為已獲利500多萬元，要求出...

現場畫面曝光！萬里火燒車副駕成焦屍 火太大員警、消防員難搶救

林姓男子今天凌晨1點半，開車行經新北市萬里區台二線萬里隧道口，疑失控自撞電線桿起火燃燒，林男自行脫困輕傷送醫，副駕劉男受...

影／台南男專情闢溫室大麻開心農場 捲土重來又被逮

台南警方據報48歲許姓男子在北、東區承租頂樓，常堆放園藝物品及照明燈形跡可疑，昨天分赴兩處承租處搜索，現場查獲大麻活株、...

萬里隧道口自撞燒成火球 通緝犯駕駛逃出副駕友人燒死

林姓男子今天凌晨1點半，開車行經新北市萬里區台二線萬里隧道口，疑失控自撞電線桿起火燃燒，林男自行脫困輕傷送醫，副駕劉男受...

北市3警涉足有女陪侍飲酒店 萬華分局：從嚴究責

媒體報導指台北市警察局萬華分局偵查隊小隊長在轄區內喝花酒鬧事，且有員警上網爆料。萬華分局今晚表示，經查偵查隊郭姓員警等3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。