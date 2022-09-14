柬埔寨人蛇集團打工誘騙 屏檢逮1男聲押獲准

屏東地檢署破獲柬埔寨人蛇集團，集團在網路上以到柬埔寨從事打字工作吸引國人應徵再誘騙出國，剝奪人身自由。負責招募辦護照的林男昨天晚間落網，檢方訊後向法院聲請羈押獲准。

屏東地檢署今天發布新聞稿指出，日前接獲內政部警政署刑事警察局偵查第八大隊情資，指林男從事詐欺及人口販運集團，部分成員則在柬埔寨招募犯罪集團成員、訂機票並分派任務；林男則與其他成員負責受招募加入者接送、偕同辦理及代領護照、至機場確保應徵者順利登機出國等事宜。

專案小組調查，集團在網路以「至柬埔寨從事打字工作，底薪一個月新台幣4萬5000元，另有獎金，合法工作」等語誘使國人應徵，應徵者誤信同意出國後，即在集團代辦護照、偽造COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種紀錄卡、代訂機票以及監督接送出境至柬埔寨。

屏檢指出，受招募者到達柬埔寨後即遭剝奪人身自由，並被要求從事電信詐騙工作，若被害人想逃跑，集團成員則會強迫與其家屬聯繫要求交付贖金。

承辦檢察官經訊問回國被害人及家屬後，經向法院聲請核准對嫌疑人搜索，拘提林男到案，發現他負責招募工作，並協助接送、偕同辦理護照、簽收代領護照、偽造疫苗接種紀錄卡等工作。

屏東地檢署昨天晚間以林男涉嫌違反人口販運防制法等罪嫌重大，有逃亡、勾串、滅證及反覆實施犯罪之虞，向屏東地方法院聲請羈押禁見，法院裁准羈押禁見。後續也將擴大追緝其他共犯和幕後主嫌。