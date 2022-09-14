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「我把錢看太重了！」柬埔寨受騙少年告白

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

「如果沒有獲救，我不是死了，就是又被賣到其他國家！」經歷柬埔寨詐騙事件的20歲少年林勝祥驚魂甫定後，回顧年初時因為一心想要賺錢，被哄騙到柬埔寨，而後又被轉賣到緬甸的過程，在流淚禱告後，忽然因國際販賣人口事件風聲緊急，一群台灣人才有機會獲釋回台。他回憶神蹟式的返台過程懊悔說，不該把錢看那麼重！

林勝祥也向年輕一代喊話說，現在網路如此發達，要小心資訊的真假，如果不懂，也應該找朋友、家人查證，「不要輕易就被金錢誘惑」。他更體認到「沒有實力等於沒有經濟，天上不會掉錢下來給你的」。

難抵禦經濟誘惑

出生於花蓮縣秀林鄉的原住民林勝祥，成長於失能家庭，被送到光復鄉的信望愛少年學園安置。從小學、國中到高中，於去年畢業離園，因外公年紀老邁，母親又經常酗酒，工作時有時無，導致全家經濟重擔落到他身上。林勝祥透露，「希望能改善家中的經濟，才不斷找方法賺錢。」當時他上午在麥當勞、晚上在牛排館，同時打兩份工。

有一天，他在臉書社團看到柬埔寨的徵才消息，工作內容說「人事部，從事文書、行政的工作」，一個月薪水高達新台幣6到8萬。當時因為他跟家人關係不好，有想要逃離家庭的衝動，他語調上揚說，「也想要讓自己的生活更好一點」。

當時不是完全沒有顧慮，也曾想過「真的有那麼好康的事情嗎？」但考慮一個月，還是決定前往柬埔寨試試，他坦言，「當時想的就只有賺錢」。

下機發現是詐騙集團

林勝祥乘坐飛機的過程中，還沒有察覺異狀，但一下飛機就知道苗頭不對，因為當時有好幾百個台灣人在機場等車子來接，心想「怎麼會有那麼多台灣人？」後續他被分派搭上一輛小貨車，司機說著高棉語，在語言不通的狀況下，他僅能靠著手機Google翻譯勉強溝通。

他最後知道被送到柬埔寨南部的波哥山「詐騙園區」，一到現場，就有人命令他「把行李放著，護照交出來」。他心中不禁冒出疑問「為什麼要收護照？」但人在他鄉，也只能從命。接著，他與三、四個台灣人被叫去跟中國籍的「老闆」面試，老闆劈頭承認：「我們就是詐騙集團！」林勝祥當下十分震驚，一度說不出話來。

他說，他的主管與組長都是台灣人，也是幫派人士，他們在園區的工作就是詐騙人來柬埔寨，所謂的「人事」指的就是人口販運，而「業務」就是騙取客戶的錢財，詐騙範圍遍及東南亞、港澳與台灣。

被電擊、吃廚餘

林勝祥透露，主要使用的平台包括IG、臉書、微信與探探（交友軟體）等，透過「感情詐騙」或「交友詐騙」的方式，並運用「這裡環境好」、「薪資優渥」等話術引人上鉤，更被規定，「一個月至少要招到兩個人（到柬埔寨）」。

他坦言，「自己當時並不想招人，業績沒有辦法達標」，但如果拒絕就會遭到電擊、吃餿水等不人道的待遇。他透露，當時主管要拿廚餘給他吃時，他堅決不吃，就慘遭電擊棒打。被問到當下的感受時，林勝祥直呼，「很痛啊」，他摸摸肋骨處尚未痊癒的傷處，無奈的嘆道「最後就只能吃（廚餘）了，不吃就等著被打。」

被送到緬甸KK園區

林勝祥僅在柬埔寨待四天，就被賣到緬甸妙瓦底的KK園區，他說，該園區有比較正常的三餐，工作半個月還領到1.5萬泰銖的薪水（約新台幣15000元，但與承諾的6到8萬完全不同），「但器官沒被賣掉就不錯了。」林勝祥說。在緬甸，他每天的工作一樣是上網詐騙別人，工時長達12個小時，還有專人檢視工作狀況。他說，「除非有業績才會讓你回台灣，但我就是沒有業績，所以就沒辦法走掉。」

KK園區外面是有武裝部隊的，若是逃跑就直接槍殺，所以當時只能選擇與主管、組長打好關係，每天晚上，林勝祥只能流淚禱告，盼望有朝一日能脫離險境。

私下求救被發現

林勝祥說，雖然他表面上擺出工作認真的模樣，但私下開始聯絡在台灣信望愛少年學園的牧師黃明鎮求救，然而，最後還是被主管發現了他的簡訊，主管摔碎了他的手機，把他關禁閉，準備隔天就要把他「處理」掉。林勝祥心中暗想，「我不是死了，就是再度被轉賣到別的國家。」

忽然，奇蹟出現了！

次日竟然有中國建設商到園區，一一詢問他們「你們是自願來的嗎？」在得知大多人員都是受迫工作後，下令把全部台灣人放回去，「甚至還給我們一萬泰銖坐飛機，」林勝祥覺得非常不可置信。

他後來才知道因為風聲很緊，柬埔寨與緬甸販賣人口的新聞驚動了美國政府FBI，要到緬甸查案，他跟其他台灣人才獲得釋放。

林勝祥返國後，黃明鎮牧師接納他，提供中途之家給他住，直到他生活穩定為止。黃牧師受訪時欣慰的說，勝祥改變很多，已經開始正常就業，現在他想再念大學，學園跟他姊姊都會幫助他。

黃明鎮回憶認識林勝祥十幾年說，勝祥是因為家庭失能，在外滋事，被警察送來學園，從國小、國中看到他高中畢業，勝祥多才多藝，會彈鋼琴、彈吉他、唱歌，還是獨輪車高手，「在許多比賽中，都拿到第一名」。


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柬埔寨詐騙受害少年林勝祥不僅會彈奏多樣樂器，更是獨輪車的好手，在許多比賽摘下桂冠。（少年學園提供）

放下心中的大石頭

但黃明鎮也感嘆說，在學園時林勝祥很叛逆，常故意與別人作對，因而放棄了很多機會，如當時牧師曾帶學團少年去美國表演，勝祥就刻意不去，且自去年勝祥高中畢業後就一直沒有跟學園聯絡，再度聯絡就是他的求救消息，直到勝祥平安回台灣，牧師才「放下心中的大石頭」。

黃明鎮說，勝祥在走到人生絕路才想到自己的信仰，「每天哭著禱告，求上帝救他。」他返台後，想法改變了，曾到桃園基督的教會獻唱，分享柬埔寨詐騙血淋淋的案例，盼能讓更多人認識到柬埔寨詐騙的恐怖。

網路上真真假假

林勝祥也回憶道，他年少輕狂愛打架，才會進到少年學園，但直到被騙往柬埔寨後，才發現了社會的黑暗面與幫派份子的可怕。他說，台灣的知名幫派的勢力在柬埔寨與緬甸完全深入詐騙人蛇產業鏈，令他相當傻眼。林勝祥說，有些人為了錢，將民眾哄騙到柬埔寨強制工作，「在那裏只能從命，完全沒有商量的餘地，不做的結果就是被賣掉或挨打」。

當被問到學到什麼教訓時，林勝祥低頭思考一下說，「我不該把錢看得那麼重！」因為每一分錢都要付出代價，一個人沒有實力等於沒有經濟能力。他也向年輕一代呼籲，「不要輕易被金錢所誘惑」，尤其現在網路發達，更要小心網路上的真真假假，如果不懂，應該找朋友或家人查證。

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柬埔寨 詐騙集團

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