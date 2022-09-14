男投資虛擬貨幣遭騙千萬 高雄警突破詐團水房逮6人

詐騙集團利用代操投資簡訊，誘人投資股票及虛擬貨幣，1名郝姓男子因而投資1000多萬元，直到認為已獲利500多萬元，要求出金，因對方以各種理由屢拖延出金，還要他另匯「解鎖金」，郝才驚覺受騙。高雄警方查獲詐騙集團據點，逮捕何、涂等6男子，依詐欺等罪嫌移送法辦。

據了解，何姓（20歲）、涂姓（19歲）2男子在高雄市鳳山區文化特區及左營區租屋，成為詐騙集團洗錢「水房」及提款「車手」，與陳姓（23歲）、張姓（67歲）2男子及2名郭姓男子（分別27歲、24歲），幫幕後的詐騙集團涉嫌洗錢、取款，住台北的郝姓男子投資約千萬元的資金，就遭這群人洗錢給詐騙集團。

據悉，郝姓男子在5月間，手機接到詐騙簡訊，他點入簡訊的超連結，要他加Line聯繫，他好奇加入Line，便有自稱是「投資代操員」與他聯繫，以「穩賺不賠」、「保證獲利」等話術，慫恿他投資股票或虛擬貨幣，提供「FUEX」網站連結，要他進網站申請帳號，匯款投資。郝投資虛擬貨幣，起初沒投資多少錢，發現帳號獲利不少，3個月間加碼投資，共投資1000多萬元。

郝後來見帳號內已獲利500多萬元，要求出金，對方稱須匯帳號總額的三成金額才能出金，郝才驚覺上當。