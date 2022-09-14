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影／台南男專情闢溫室大麻開心農場 捲土重來又被逮

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南警方據報48歲許姓男子在北、東區承租頂樓，常堆放園藝物品及照明燈形跡可疑，昨天分赴兩處承租處搜索，現場查獲大麻活株、乾燥大麻花、種子及乾燥葉等，市價約224萬元，警方查出許男承租2地分別作為種植、乾燥地，正擴大追查大麻有無流入市面。

許姓男子在北、東區承租頂樓，常堆放園藝物品及照明燈形跡可疑，昨天分赴兩處承租處搜索，查獲大麻活株、乾燥大麻花、種子及乾燥葉等證物。記者邵心杰／翻攝
許姓男子在北、東區承租頂樓，常堆放園藝物品及照明燈形跡可疑，昨天分赴兩處承租處搜索，查獲大麻活株、乾燥大麻花、種子及乾燥葉等證物。記者邵心杰／翻攝

警方發現，許男之前也涉大麻栽種而被送辦，這次他捲土重來，依照過往失敗經驗自行撰寫大麻種植及乾燥教學手冊，提高大麻存活率，且為規避查緝，分別承租兩處所，一為主要種植地，另為製成乾燥地，過程綿密謹慎，手法細膩。

台南市警五分局昨天會同台北市大安警分局、台南市警一分局，由檢察官廖羽羚親自到場執行搜索，分別在北區及東區等地，現場起出大麻種植教學手冊、園藝培植物品、照明燈及分裝工具等物，以及大麻活株計46株、乾燥大麻花、種子及乾燥葉計共有1120.9公克。

警方詢後，依毒品危害防制條例罪嫌將許男移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查他是否涉及販賣不法行為。

檢警在現場查獲大麻活株計46株、乾燥大麻花、種子及乾燥葉共有1120.9公克，市價約224萬元。記者邵心杰／翻攝
檢警在現場查獲大麻活株計46株、乾燥大麻花、種子及乾燥葉共有1120.9公克，市價約224萬元。記者邵心杰／翻攝
警方發現，許男之前也涉大麻栽種而被送辦，這次他捲土重來，依照過往失敗經驗自行撰寫大麻種植及乾燥教學手冊，提高大麻存活率。記者邵心杰／翻攝
警方發現，許男之前也涉大麻栽種而被送辦，這次他捲土重來，依照過往失敗經驗自行撰寫大麻種植及乾燥教學手冊，提高大麻存活率。記者邵心杰／翻攝

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