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研究：科學實證毒品犯矯正 出獄再犯率10.4%

中央社／ 台北13日電

中正大學犯罪研究中心今天針對矯正署「科學實證毒品犯處遇」研究結果進行發表，近4年施用毒品受刑人經專業治療矯正措施，再犯率10.4%，明顯低於僅接受宣傳講演再犯率24.7%。

「處遇」是指監獄對受刑人安排的各項矯正措施，藉由多樣化的矯正措施改正受刑人的偏差行為與價值觀等。

中正大學犯罪研究中心今天在台灣師範大學圖書館校區進修推廣學院演講堂舉辦「科學實證毒品處遇與策進研討會」，研討會就法務部矯正署「科學實證毒品犯處遇」評估研究結果進行發表。

法務部長蔡清祥致詞時指出，隨著國內將「毒品施用者」視為「病犯」的政策轉變，對於不涉及販運毒品的毒品成癮者，應視為「病人」或「被害者」，不能只是以定罪、處罰、排斥方式對待，而是透過政府幫忙遠離毒品，回歸社會；近期著重發展毒品犯多元處遇及協助方案，藉由多元處遇提升施用毒品者戒癮成效。

蔡清祥提及，「科學實證之毒品犯處遇模式計畫」參考美國藥物濫用研究所（NIDA）的13項治療原則，採取「新收評估」及「在監輔導」與「出監前輔導」的輔導策略，讓在監毒品受刑人能接受到完整的處遇治療；直到出監後，銜接科學實證處遇成效。

此外，法務部申請毒品防制基金補助更生保護會辦理「強化毒品犯更生保護及社區處遇資源計畫」，讓更生保護會進用專業個案管理人力，提前入監輔導，並適時提供毒品更生人租金補助、心理治療、緊急生活代用券等多元服務，增進復歸社會的動力及量能，達成自立更生的目標。

中正大學犯罪研究中心的研究結果發現，出獄的施用毒品犯，於監內完成此專業處遇課程比率，以每年5至10%左右的幅度逐年成長，比率在民國107年時僅有3.7%、108年為9.4%、109年為14.3%，提升至110年的37.4%。

研究資料指出，針對施用毒品受刑人107至110年，近4年實際出獄的4萬3577人（追蹤至111年3月底止），區分為二族群，一是接受專業處遇的6577人，以及僅接受宣講處遇的3萬7000人做出比較。

相關資料指出，專業處遇的6577人，再犯人數為685人，再犯率為10.4%；僅接受宣講處遇者，再犯人數為9121人，再犯率為24.7%，顯示專業處遇的涵蓋率有穩定成長趨勢，而且專業科學實證處遇對施用毒品者具有成效。

毒品 受刑人 法務部

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