竹縣辦免費防制毒品展覽 打造友善藥癮社區支持系統

據新竹縣警局統計，去年破獲全般刑案共5775件、逮捕6232人，毒品案件占150件、共計776人涉案。而全縣目前12歲以上未滿18歲人口共有3萬5982人，去年涉毒遭查獲者有14人，今年因毒品案被查獲的另有15人，占未成年人口0.0416%。

竹縣政府毒品危害防制中心將在9月29日起到10月15日止，於原住民族文化教育產業推廣中心舉辦「偏我無毒．幸福家原」免費防制毒品展覽，讓民眾認識新興毒品種類，也可辨識染有毒（藥）癮的親友，透過0800-770-885（請請你，幫幫我）專線通報，協助當事人早日遠離毒（藥）癮。

另新竹縣毒防中心統計，目前縣內受關懷陪伴18歲以上的毒（藥）癮者，目前共約近600人。為提升偏鄉地區對毒品危害的認知推廣，並強化竹縣社會安全網絡功能，新竹縣政府攜手轄內社區發展協會、社區巡守隊及10間民間網絡單位共同簽署合作備忘錄，擴大民間團體參與藥癮個案服務，協助藥癮者回歸家庭與社會。

新竹縣毒品危害防制中心也將安排「前進社區」社區宣講方式，結合轄內社區發展協會及社區巡守隊，置入毒品危害防制教育宣導課程，挺進偏鄉社區宣導反毒，提升原鄉部落藥癮識能。

竹縣毒防中心表示，有毒（藥）癮者可能容易出現語無倫次、兩眼無神、精神不濟、自言自語等症狀，他們的身邊可能會有吸食毒品用具，如吸管一端被燒到密合、鋁罐底部有燒過痕跡等，這些都是初步辨別毒（藥）癮的線索，而新竹縣內毒品人口目前仍以施用安非他命居多。