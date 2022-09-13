談青少年新興毒品趨勢 醫師：女使用人數甚至大於男

中正大學犯罪研究中心、台灣藥物濫用防制學會今天在北師大舉辦「科學實證毒品處遇與策進研討會」，其中北市聯合醫院昆明防制中心主任陳亮妤提到，現在新興毒品之中，青少女使用有等於甚至大於青少年跡象，這種趨勢值得憂心。

法務部矯正署長黃俊棠說，毒品區塊在矯正機構長期以來都在45到48％左右，他就任矯正署長來就在處理這個區塊。

醫師陳亮妤先是提及海洛因使用狀況，她說以台北市為例，在2006年，台灣因共用針頭產生HIV個案數太高，所以當時由疾病管制署引進美沙酮治療；從16年前到現在，海洛因人數在醫療系統裡面大概下降了70到80％之間。

陳亮妤表示，目前毒品趨勢，海洛因下降，大麻數字上來說上升很快，但還是跟安非他命差非常多；安非他命使用者在20年前很多是勞工階級，現在很多是男男性行為上，以藥助性。

陳亮妤說，他常被檢察官問到「驗尿驗到幾次都陽性，你們（醫師）會預測再犯率很高，有沒有做過相關研究。這個資料搜集相當辛苦，他們發現如果被地檢署判要接受緩起訴的附帶毒品戒癮治療，在初診時陽性，治療到第3個月也陽性，「高度預測在治療完成也是陽性」。

陳說，以往傳統毒品藥癮者是男性大於女性，但在新興毒品中，發現趨勢是青少女大於、等於青少年，這項新興毒品趨勢值得憂心。

國立中正大學犯罪研究中心、台灣藥物濫用防制學會受法務部矯正署指導，在今天於師大舉辦「科學實證毒品處遇與策進研討會」，會中邀來法務部長蔡清祥、法務部政務次長蔡碧仲、矯正署長黃俊棠還有專家學者出席。