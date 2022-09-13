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北市二殯推棺人員互毆飆髒話 殯葬處開罰業者1萬元

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導

台北市立第二殯儀館昨天傳出有2名推棺人員，在館內大打出手互毆，雙方一路從地下一樓打到1樓，整個過程被附近民眾錄影、拍照，由於當時館內還有家屬在，不少人直呼「相當難看」。北市殯葬處認為已違反台北市殯葬管理自治條例第8條，今開罰業者1萬元。

針對昨天中午第二殯儀館館內有人員鬥毆滋事，殯葬處表示，經查身分為殯葬業的推棺人員，非市府殯葬處工作人員，當事人雙方因細故口角，演變成肢體衝突，嚴重影響治喪安寧，該行為已違反台北市殯葬管理自治條例第8條，進入市立殯葬設施，應遵守設施使用管理辦法規定及管理人員指示，並不得有鬥毆、滋事、妨礙安寧或製造髒亂之行為。

殯葬處表示，依該條例第24條第2項的規定，可裁處1萬元以上3萬元以下罰鍰，最後以罰1萬元以茲警惕，並函文北市葬儀商業同業公會轉知所屬會員，應致力約束員工行為、提升公司專業形象及遵守殯儀館治喪秩序，為往生者及家屬提供莊嚴、肅穆的治喪服務。

台北市立第二殯儀館9月12日中午傳出有2名殯葬業工作人員互毆。記者邱奕能／翻攝
台北市立第二殯儀館9月12日中午傳出有2名殯葬業工作人員互毆。記者邱奕能／翻攝

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