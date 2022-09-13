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新婚不到1年竟陪老公當街友 少婦睡了2個月公園訴離
桃園一名男子去年4月結婚，婚後竟染毒品惡習，整天遊手好閒，不務正業，不僅三餐不濟，還因為身上沒錢，帶著妻子睡公園；男子的妻子陪他當了2個月的街友，心寒興訟離婚，經桃園地院審理，最後判准。
男子的妻子興訟指出，丈夫吸毒不工作，害夫妻2人三餐不濟，睡公園當街友，甚至因為她妻子娘家拒絕接納他就打破窗戶硬闖，後來還假冒她的名義簽本票買機車，害她背債打官司。
她說，丈夫因為吸毒關係，反覆進出勒戒所、監獄，他雖簽過離婚協議書，但遲遲不肯登記，完全沒有責任心，也無法負擔家庭責任，因此希望法院判准離婚。
男子的丈母娘表示，他靠打零工過活，但幾乎沒有工作，因為沒有錢，女兒陪他睡了2個月的公園。後來，他想住進她娘家被她拒絕，他就打破窗戶硬闖，她原本有提告，但因為不想一直結怨才撤告。
法院審理時，男子未出庭，也未具狀表示任何意見。
法院調查，男子有吸食毒品惡習，幾乎無工作，害妻子三餐不濟，隨他餐風露宿公園。另外，男子還冒妻子名義簽發本票購買機車，導致妻子背負債務，足見被告毫無責任感，如果任何人處於同一境況，都將喪失維持婚姻意願，男子的妻子主張兩造婚姻已難以維持，並非無據，因此准離。
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