快訊

開學住宿驚見床位「被躺3年」 女大生被迫換房怒控：牆壁書桌全發霉

航空帝國「死亡盲飛」：波音737競爭下的空難悲劇

誤射魚雷險打死小羅斯福 莫名其妙沉沒的掃把星軍艦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新婚不到1年竟陪老公當街友 少婦睡了2個月公園訴離

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名男子去年4月結婚，婚後竟染毒品惡習，整天遊手好閒，不務正業，不僅三餐不濟，還因為身上沒錢，帶著妻子睡公園；男子的妻子陪他當了2個月的街友，心寒興訟離婚，經桃園地院審理，最後判准。

男子的妻子興訟指出，丈夫吸毒不工作，害夫妻2人三餐不濟，睡公園當街友，甚至因為她妻子娘家拒絕接納他就打破窗戶硬闖，後來還假冒她的名義簽本票買機車，害她背債打官司。

她說，丈夫因為吸毒關係，反覆進出勒戒所、監獄，他雖簽過離婚協議書，但遲遲不肯登記，完全沒有責任心，也無法負擔家庭責任，因此希望法院判准離婚。

男子的丈母娘表示，他靠打零工過活，但幾乎沒有工作，因為沒有錢，女兒陪他睡了2個月的公園。後來，他想住進她娘家被她拒絕，他就打破窗戶硬闖，她原本有提告，但因為不想一直結怨才撤告。

法院審理時，男子未出庭，也未具狀表示任何意見。

法院調查，男子有吸食毒品惡習，幾乎無工作，害妻子三餐不濟，隨他餐風露宿公園。另外，男子還冒妻子名義簽發本票購買機車，導致妻子背負債務，足見被告毫無責任感，如果任何人處於同一境況，都將喪失維持婚姻意願，男子的妻子主張兩造婚姻已難以維持，並非無據，因此准離。

桃園一名少婦因為丈夫吸毒遊手好閒，婚後不久就成街友，在公園睡了2個月，心寒興訟離婚，經桃園地院審理，最後判准。示意圖／Ingimage
桃園一名少婦因為丈夫吸毒遊手好閒，婚後不久就成街友，在公園睡了2個月，心寒興訟離婚，經桃園地院審理，最後判准。示意圖／Ingimage

延伸閱讀

土豪婚姻的終結？中國矯正天價新娘的「福建婚姻改革實驗區」

韓瑜離婚7年號碼一直換 提前夫「老死不相往來」

韓知名男星中秋吸毒遭逮！「孫藝真前男友」被點名

中秋佳節暖警送愛心 給街友、小孩月餅感受團圓氣氛

相關新聞

北市二殯推棺人員互毆飆髒話 殯葬處開罰業者1萬元

台北市立第二殯儀館昨天傳出有2名推棺人員，在館內大打出手互毆，雙方一路從地下一樓打到1樓，整個過程被附近民眾錄影、拍照，...

新婚不到1年竟陪老公當街友 少婦睡了2個月公園訴離

桃園一名男子去年4月結婚，婚後竟染毒品惡習，整天遊手好閒，不務正業，不僅三餐不濟，還因為身上沒錢，帶著妻子睡公園；男子的...

【專家之眼】啥米？ 青少年犯罪八年攀升47%！

最近的媒體報導，讓大家看到詐騙案件的跨國流竄與犯案型態，正不斷的推陳出新。大抵上，甚麼新聞容易引發當事人好奇，那一類商業...

破兩死槍擊案逮人蛇集團23人 鄭文燦勉警方：大膽用槍

桃園市近期發生兩死槍擊命案，警方72小時逮變裝逃竄各縣市的蘇姓犯嫌，針對柬埔寨人口販運也破獲5案、逮23人，受各界肯定，...

租夜店、熱炒店包廂設水房 替詐團轉贓款年領3億

蔣姓男子涉嫌先後向高雄市一間夜店、熱炒店租包廂設水房，替假投資詐騙集團網路轉帳，今年已提領3億元，並租透天厝分裝毒品咖啡...

不滿周玉蔻罵慈濟 男子闖她「放言公司」打傷1員工

媒體人周玉蔻在臉書發文，指慈濟「她們小圈圈自甘為下人，一般社會大眾為何也要儍儍被牽著鼻子」，引起一名田姓男子不滿，田男到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。