【專家之眼】啥米？ 青少年犯罪八年攀升47%！

最近的媒體報導，讓大家看到詐騙案件的跨國流竄與犯案型態，正不斷的推陳出新。大抵上，甚麼新聞容易引發當事人好奇，那一類商業服務容易勾起當事人的現實需要，翻新說詞與應景題材即成了「請君入甕」的最佳口白。

今年上半年股市還在熱頭上，社群媒體的留言、簡訊與即時新聞，即圍繞炒股大熱門與交易員傳呼，以股友社報明牌和集體投資來做誘引發展。緊接著的畢業季與離職潮一起，則開始了連番水房押人、蛇頭詐騙；更因此帶動國人對陌生國度，柬埔寨，一股迷濛、難解，卻又是如臨大敵般的關切。

這兩天接連幾則媒體報導，主題改圍繞在青少年的犯罪。根據內政部的警務與人口統計，一方面點出少子化之後的人口結構，滿12到24歲前的青、少人口正逐年下降：於民國105年當時，約有三百四十萬餘人，人口比14.5%；到110年約及兩百八十萬人，為總人口占比的百分之十二弱。

根據警政署警政統計，105年查獲青、少年嫌疑犯，合計4萬零867人；其後逐年遞增，至110年的青、少年嫌疑犯，4萬2048人，嫌犯數增加約一千兩百人。雖然嫌疑人數僅僅上升不到百分之三，然少子化結果分母減少約六分之一；毫無疑問在計算每十萬青少年犯罪比率之時，其上升幅度就很驚人。

青少年犯罪人口率，八年攀升47%！？令人慶幸的是，若來認真探討各類的青少年犯罪，可以發覺這幾年嫌疑類型增加者，主要屬詐欺行為，從105年的6,331人，增加到110年的10,148人；至於竊盜與刑事傷害，則仍有相當的減少，幾達三成的減幅啊。

顯示因為毒品使用等所導致的重大行為異常，乃至因為有毒品需要而導致不法的財物取得，其狀況在各方警戒與教育宣導之後，仍有適度成效在。至於詐欺類型的犯案增加，從入門車手到晚近一連串跨國人口販運，如今都在不幸消息的接連曝光，以及跨國打擊犯罪的全面推動下，從桃園地檢署、彰化縣警察局到刑事局南部中心，均有跨縣市破案的卓著成效。