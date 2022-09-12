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少年犯罪率上升主因是詐欺 警政署加強打詐、法治教育

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

警政署統計少年犯罪率呈上升趨勢，主因是詐欺行政院政務委員羅秉成指示納入「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，跨部會強化少年法治教育及宣導，避免少年思慮不周誤觸法網，並加強掃蕩詐欺，嚴懲成年人誘使少年涉入。

警政署統計12歲以上、未滿18歲少年犯罪人數，2014年有1萬0969人，去年下降至9627人，但少年犯罪人口率呈上升趨勢，2014年每10萬人有637.87人，去年成長至774.88人，除了受少子化影響，少年涉犯詐欺、妨害秩序罪增加最多。

刑事局分析，少年欠缺社會經驗與經濟基礎，且鮮少有犯罪紀錄，刑責相對輕，易被詐騙集團吸收為提款車手，隨詐欺案攀升，少年詐欺犯罪增加。

刑事局說，這是應嚴肅面對的社會問題，行政院已注意此現象，要求「打詐國家隊」加強分齡、分眾宣導，強化少年法律觀念，避免成為犯罪工具。

另外，適用聚眾鬥毆的刑法149、150條妨害秩序罪修正，放寬構成要件，前年1月施行，少年涉犯人數上升。刑事局說，修法目的在嚇阻街頭暴力及幫派吸收少年，這是調整治安策略必要措施。

少子化的台灣，青少年變少，觸法的卻變多，不但危害治安，更是國家發展危機。記者林奐成／攝影
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詐欺 行政院

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