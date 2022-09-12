租夜店、熱炒店包廂設水房 替詐團轉贓款年領3億
蔣姓男子涉嫌先後向高雄市一間夜店、熱炒店租包廂設水房，替假投資詐騙集團網路轉帳，今年已提領3億元，並租透天厝分裝毒品咖啡包。刑事局搜出5496包毒咖啡，拘提莊等14人依詐欺、毒品、洗錢防制法、組織犯罪防制條例罪嫌移送。
檢方聲押蔣，命其他人3至20萬元交保或限制住居，法院裁定蔣20萬元交保。警方帶回熱炒店老闆偵詢，他稱不知情，經查暫無涉案事證，詢後請回。
警方調查，27歲蔣姓男子在高雄楠梓區活動，今年7月向一間夜店租包廂，搬進電腦設置設水房，網路轉帳騙得贓款經3至5層人頭帳戶，再派旗下車手提領；上月中夜店歇業，蔣改向一間熱炒店租包廂，日租費用5千元。
詐團廣發LINE訊息，將民眾加入投資群組，在群組假扮投資老師，誘使投資股票、期貨、虛擬貨幣，初期少量出金，收到大筆款項後斷絕聯繫，由蔣等人轉帳提領。另外，蔣承租4層樓透天厝當據點，分裝毒品咖啡包，也供成員休息。
刑事局偵四大隊第二隊過濾報案資料、調閱監視器，上月30日搜索熱炒店、透天厝，拘提蔣等14人，含4名車手，從兩處查扣467萬元現金，在透天厝搜出5496包毒咖啡，初驗含三級毒品喵喵。
據調查，8人共被騙約6千萬元，其中台中市一名中小企業主被騙3千萬元最多，但蔣等人今年已提領3億元，因金額龐大，曾有車手領出3百萬元落跑「黑吃黑」，警方持續清查被害人。部分犯嫌坦承轉帳贓款，但對毒咖啡均稱不知情，蔣一概否認。
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