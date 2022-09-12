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台中男持改造槍74發子彈落網 推給角頭「翁奇楠」給的

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警方在今年初接獲線報，林姓男子持有槍彈，經報請檢方指揮後，今年2月間到林住處搜索，查獲一把改造手槍、74發子彈，林落網後辯稱，曾擔任角頭翁奇楠的司機，槍彈是翁死前一年交付給他的，法官認定，全案未因林的供詞而查獲其他槍支，不符合減刑規定，判刑5年6月、罰金2萬元。

判決指出，林姓男子有妨害自由、竊盜、毒品等前科，素行不良，今年初被台中市第五警分局偵查隊掌握，現在經營小吃攤的林，涉嫌非法持有槍支，經報請台中地檢署檢察官指揮後，在今年2月22日前往林的住所搜索，查獲一把改造手槍、子彈74發等贓證物。

林男向檢警辯稱，槍彈都是角頭翁奇楠在2009年中旬，在西區台灣大道、英才路交岔口的商辦大樓交付的，要他代為保管迄今，因為他曾經擔任翁的司機，所以翁當時才會交付槍彈給他保管，翁在隔年就因槍擊案身亡。

經警方鑑驗後，林男持有的槍彈具有殺傷力，全案依槍砲罪移送台中地檢署後偵結起訴。

台中地院法官認為，林男供稱交付槍彈的時間已距11年，而且沒有因為林的供詞，而有查獲其槍支來源，或是防止重大危害治安事件發生的狀況，不符合減刑規定，依槍砲罪，判刑5年6月，併科罰金2萬元，罰金得易服勞役，可上訴。

翁奇楠命案是發生在2010年5月間，當時角頭翁奇楠在自己經營的公司「日月生物科技公司」，遭到少年槍手廖國豪槍擊身亡，當時案發現場還有警官在場，引發社會議論，警政署後來訂定「警察人員與特定對象接觸交往規範」，要求警方為偵辦刑案需求，與治安顧慮對象交往時，需書面報准。

台中角頭翁奇楠在2010年5月間遭少年槍手廖國豪槍擊身亡，震驚社會。圖／本報資料照
台中角頭翁奇楠在2010年5月間遭少年槍手廖國豪槍擊身亡，震驚社會。圖／本報資料照

角頭 槍擊 台中市

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