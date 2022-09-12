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高雄2男1女攜K毒狂歡 遇攔查陪警共度中秋
高市張姓男子駕車搭載陳姓和鍾姓男女友人，途經九如一路和民族路口，巧遇警方臨檢站，警方要求張搖下車窗受檢，車內飄散出一股K毒味。張見警方大陣仗臨檢，自知難逃法眼，交出1小包毒品和K菸盒，3人被警方帶回，和警方共度中秋夜。
三民二警分局警方於中秋連假，在易酒駕及重要路口執行擴大取締及臨檢勤務，昨晨0時50分許，張姓男子（26歲）駕車搭載陳姓男子（38歲）和鍾姓女子（25歲）行經九如一路和民族路口，剛好「落入」警方臨檢站。
帶隊警組民族所所長林卓材等8人示意張男搖下車窗受檢，警方靠近張男，聞到車內飄散一股K他命毒品味道，詢問張「車內是否有違禁物品，怎麼那麼臭」。
張男原本要帶K毒中秋狂歡一下，見車子被8警團團包圍，自知法網難逃，乖乖從前座置物箱內交出1包重31.4公克的K他命毒品以及1個K菸盒，警方將3人帶回查辦，3人中秋夜在警所度過，警詢後依違反毒品危害防制條例罪嫌將張男送辦，陳、鍾2人則採尿送驗，待驗若有毒品反應，另行函送裁罰。
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