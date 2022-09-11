假防疫補貼釣魚詐騙 刑事局建議iMessage用戶兩招阻擋

詐騙集團假冒衛福部發送iMessage訊息，以新冠肺炎防疫補貼、紓困等名義，誘使點擊網路連結在釣魚網頁填資料。刑事局建議開啟「過濾未知的寄件人」功能或直接關閉iMessage，避免收到詐騙訊息。

近期不少蘋果手機用戶收到iMessage詐騙訊息，指「衛生福利部提領防疫補助」，或「我是元大綜合證券投信…有急事找你麻煩加我一下賴ID」，附上釣魚網頁連結，誘使點擊後填資料，盜刷信用卡或盜轉網路銀行。

刑事局說，政府或金融機構不會透過iMessage傳訊通知，更不會提供連結或要求加入LINE ID，索取身分證、銀行帳號及密碼或個人資料，民眾不要點擊連結提供資料。