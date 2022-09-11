快訊

離職後發現高雄薪資水平超低 38歲女淚喊：阿姨我不想努力了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

警員不敢輕易用槍 北市議員籲採購電擊槍、防割手套

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台南殺警案造成2名員警殉職震驚全國，員警用槍議題引起關注。北市議員梁文傑指出，警員若不敢輕易用槍，可改使用電擊槍、防割袖套及手套，但北市平均一個派出所僅有3支，等於8個人才分到1支，而防割手套也只有1119套，要求市府盡快採購；北市警察局表示，將盡快研議滿足基層需求。

梁文傑表示，台南殺警案爆出許多員警因「寫報告」而不敢用槍，若不敢輕易用槍，也可使用電擊槍，台北過去有2案子就是使用電擊槍制伏歹徒，然而北市派出所電擊槍配備極少，平均一個排出所僅有3支，等於每8人只能分到1支，出外巡邏只有1支，其他人就算攜帶真槍也不見得敢用。

梁文傑說，除了電擊槍，防割袖套及手套也是警員防身配備，實測下來確實可有效防刀割，讓員警面對持刀等利器的歹徒，可有效保護自身安全，但目前防割手套僅購買1119套，考量台灣對槍枝管制嚴格，仍認為要做到每個派出所一半人員有電擊槍、每位員警有一副防割手套及袖套。

梁文傑指出，計算電擊槍及防割手套、袖套費用，電擊槍單價約1.6萬元、防割手套1188元、防割袖套975元。若購買電擊槍1489支（派出所人數一半），約2404萬7350元、防割袖套2934副（每人一副），約286萬650元、防割手套2934副（每人一副），約348萬5592元，總計金額為3039萬3592元。

梁文傑說，台北市長柯文哲城市博覽會花了救命錢二備金8000多萬元如同丟進水裡，不如把錢購買警用設備，過去質詢警察局設施配備等經費都覺得不捨，像是在路口、道路上下班尖峰時段都需派警員站崗，若用科技執法，不僅多數人不敢隨意違停，也不會造成交通壅塞，一個路口只要100多萬就能解決，無奈北市府推動牛步。

梁文傑表示，辦一個城市博覽會可以幫員警買2套設備，員警因考量室內空間、民眾群聚等而不敢輕易開槍，購買電擊槍及防割手套、袖套就有其必要，如今二備金還剩2億5000元，替警員添購設備僅需3000多萬，要求柯文哲應在卸任前盡快採購。

柯文哲表示，之後會與警察局討論。警察局說，將在市長朝會研議，並作出對員警最好的方案，滿足基層的需求。

捷運警察模擬使用電擊器制伏歹徒。圖／北市捷警提供
捷運警察模擬使用電擊器制伏歹徒。圖／北市捷警提供
電擊槍的槍口沒有裝上發射卡匣時，可以作為一般電擊棒使用，槍口下方是LED燈與攝影機。本報資料照片
電擊槍的槍口沒有裝上發射卡匣時，可以作為一般電擊棒使用，槍口下方是LED燈與攝影機。本報資料照片

台北市長 梁文傑 警察

延伸閱讀

苗栗縣長選舉合作？ 民眾黨主席柯文哲拋2條件

柯文哲批不懂市政 陳時中酸：就要下任把事做好

基捷不到基隆 黃珊珊酸爆：又不是太陽餅 不能討論？

擺脫香山是新竹蛋殼區 高虹安提香山政見、柯文哲站台

相關新聞

警員不敢輕易用槍 北市議員籲採購電擊槍、防割手套

台南殺警案造成2名員警殉職震驚全國，員警用槍議題引起關注。北市議員梁文傑指出，警員若不敢輕易用槍，可改使用電擊槍、防割袖...

台南學甲男子雙刀襲警 身中6槍出院昨遭收押

台南市吳姓男子上月26日持雙刀在台南市學甲警分局宅港派出所欲攻擊警員，值勤班警員情急連開13槍制伏，吳男送醫救治已於本月...

中秋連假闖關 海巡人員在八斗子漁港查獲私菸14萬包

基隆市柯姓男子8日駕船出海作業，涉嫌與走私集團接觸搬運私菸上船，昨晚返回基隆八斗子漁港時，海巡人員登船檢查，偵搜犬也上船...

溪州鄉長參選人家門前車輛遭BB槍擊 侄兒涉重嫌

彰化縣溪州鄉驚傳槍擊，民進黨提名鄉長參選人楊金源門前的車輛今天被開槍，警方趕到調查，確認是BB彈射擊他侄子的車，調閱監視...

彰化溪州鄉長參選人侄兒車遭BB槍擊 警調查卻被狗咬傷

彰化縣溪州郷驚傳槍擊，民進黨提名鄉長參選人楊金源門前的車輛今天被開槍，警方趕到調查，確認是BB彈射擊他侄子的車，他侄子楊...

與「女友」網戀3年未見面 男子欲匯款50萬元聘金險受騙

苗栗市35歲陳姓男子日前到銀行要匯款給一名透過網路交往3年的女子，對方要求他明年迎娶但要先匯款50萬元到指定帳戶作為「聘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。