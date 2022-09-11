警員不敢輕易用槍 北市議員籲採購電擊槍、防割手套

台南殺警案造成2名員警殉職震驚全國，員警用槍議題引起關注。北市議員梁文傑指出，警員若不敢輕易用槍，可改使用電擊槍、防割袖套及手套，但北市平均一個派出所僅有3支，等於8個人才分到1支，而防割手套也只有1119套，要求市府盡快採購；北市警察局表示，將盡快研議滿足基層需求。

梁文傑表示，台南殺警案爆出許多員警因「寫報告」而不敢用槍，若不敢輕易用槍，也可使用電擊槍，台北過去有2案子就是使用電擊槍制伏歹徒，然而北市派出所電擊槍配備極少，平均一個排出所僅有3支，等於每8人只能分到1支，出外巡邏只有1支，其他人就算攜帶真槍也不見得敢用。

梁文傑說，除了電擊槍，防割袖套及手套也是警員防身配備，實測下來確實可有效防刀割，讓員警面對持刀等利器的歹徒，可有效保護自身安全，但目前防割手套僅購買1119套，考量台灣對槍枝管制嚴格，仍認為要做到每個派出所一半人員有電擊槍、每位員警有一副防割手套及袖套。

梁文傑指出，計算電擊槍及防割手套、袖套費用，電擊槍單價約1.6萬元、防割手套1188元、防割袖套975元。若購買電擊槍1489支（派出所人數一半），約2404萬7350元、防割袖套2934副（每人一副），約286萬650元、防割手套2934副（每人一副），約348萬5592元，總計金額為3039萬3592元。

梁文傑說，台北市長柯文哲城市博覽會花了救命錢二備金8000多萬元如同丟進水裡，不如把錢購買警用設備，過去質詢警察局設施配備等經費都覺得不捨，像是在路口、道路上下班尖峰時段都需派警員站崗，若用科技執法，不僅多數人不敢隨意違停，也不會造成交通壅塞，一個路口只要100多萬就能解決，無奈北市府推動牛步。

梁文傑表示，辦一個城市博覽會可以幫員警買2套設備，員警因考量室內空間、民眾群聚等而不敢輕易開槍，購買電擊槍及防割手套、袖套就有其必要，如今二備金還剩2億5000元，替警員添購設備僅需3000多萬，要求柯文哲應在卸任前盡快採購。