台南學甲男子雙刀襲警 身中6槍出院昨遭收押

台南市吳姓男子上月26日持雙刀在台南市學甲警分局宅港派出所欲攻擊警員，值勤班警員情急連開13槍制伏，吳男送醫救治已於本月出院，學甲警方警詢後依殺人未遂、妨害公務、恐嚇罪嫌送辦，建請檢方聲請羈押，昨中午已由法院裁定收押。

這起闖入派出所持刀欲攻擊警員事件，發生在上月22日台南殺警案不久，當時南警才宣誓遭遇緊急狀況，力挺警察大膽用槍，相隔4天，再度發生此事震驚社會，當時值班的宅港派出所警員李峻安口頭制止持雙刀闖入的吳嫌仍不聽從，遂開槍反擊，吳男身中6槍送醫救治無生命危險，李員歷險過程正確用槍，警察局長方仰寧宣布李峻安記功一次。

學甲警分局說，本案經報請台南檢察署指揮偵辦，吳嫌本月經醫師許可出院、戒護警詢後，警方依涉嫌殺人未遂、加重妨害公務、恐嚇等罪嫌，且吳嫌有反複實施之虞，建請檢察官聲請法院羈押，昨中午由台南地院裁定收押，展現院、檢、警三方合力維護執法安全決心。