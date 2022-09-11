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中秋連假闖關 海巡人員在八斗子漁港查獲私菸14萬包

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市柯姓男子8日駕船出海作業，涉嫌與走私集團接觸搬運私菸上船，昨晚返回基隆八斗子漁港時，海巡人員登船檢查，偵搜犬也上船協助搜索，在密艙找到私菸。海巡人員漏夜搬出清點，起出共286箱，市值約1000萬元的私菸，今天依違反菸酒管理法罪嫌函送基隆地檢署偵辦。

海巡署北部分署今早表示，為了杜絕不法分子利用中秋連續假期從事不法行為，規畫執行「秋節強化勤務查緝專案」，第2（北基）巡防區指揮部統合北部分署第2岸巡隊、偵防分署基隆查緝隊、艦隊分署第1（基隆）及第16（澳底）海巡隊組成專案小組，秋節期間加強勤務，實施聯合查緝。

海巡人員鎖定的可疑漁船進港後上船登檢，並派遣偵搜犬協助搜索，開艙後發現大量以防水袋包裝的「金橋GOLDEN BRIDGE」走私菸品，清點合計286箱，每箱500包，共14萬3000包，市價約1000萬元。

基隆市政府財政處菸酒管理科、台北市政府財政局菸酒暨稅務管理科接獲通報，也派人到場協助處理，辦理送驗作業。

海巡署第二（北基）巡防區指揮部表示，為避免出現防疫破口，海巡人員登船查緝私菸，全程穿著防疫裝備，並對涉案漁船杜姓船長及3名船員量測體溫及消毒工作，確認未無發燒。全案將依菸酒管理法函送檢方偵辦。

巡防區指揮部表示，私梟利用不法管道走私物品除了違法，還會形成國內防疫破口，除了加強查緝防堵，並呼籲民眾若有發現走私等不法行為時，可撥打「118」免費報案專線，由海巡人查處。

海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝
海巡署在基隆市八斗子漁港查獲漁船涉嫌載運私菸，清點發現共計286箱，市值約1000萬元，今依違反菸酒管理法函送基隆地檢署偵辦。記者邱瑞杰／翻攝

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