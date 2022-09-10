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溪州鄉長參選人家門前車輛遭BB槍擊 侄兒涉重嫌

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪州鄉驚傳槍擊，民進黨提名鄉長參選人楊金源門前的車輛今天被開槍，警方趕到調查，確認是BB彈射擊他侄子的車，調閱監視錄影畫面，鎖定楊金源的另一名侄兒涉有重嫌。楊男被捕後供稱雙方長期不睦，憤而開槍警告，無關選舉。警詢後依恐嚇及毀損罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

北斗警分局今（9月10日）上午接獲報案，溪州鄉菜公村竹圍西巷有車輛被BB彈射擊毀損，分局派員查緝，勘查發現被射擊的轎車有7處BB彈孔，現場遺留3顆塑膠BB彈，警方調閱監視錄影畫面後，下午把涉有重嫌的40歲楊姓男子拘提到案，並查扣作案用的1把空氣槍。

案發地點是溪州鄉長參選人楊金源和兄弟的連幢透天厝，被射擊的是楊金源侄兒的車子。楊金源的侄兒表示，先調閱監視錄影畫面看見一名「熟悉」男子約上午5點多開槍，開槍原因彼此心裡有數，無關選舉。

不過楊金源強調，不知道跟選舉有沒有關係，但開槍畢竟代表治安不佳，有待改善，他不排除申請保護，如果當選一定會要求警方加強治安。

警方調查楊男開槍原因，楊男供稱，長期與堂弟不睦，因此持BB槍射擊對方車輛，無關選舉。

不過警方調查這樁被扯到下屆鄉長選舉的烏龍槍擊案，雖沒人因案受傷，但有一名員警在專心採證時被狗咬傷，員警不願深究，但將要求飼主管好家犬，以免再咬傷人。

員警調查彰化縣溪州鄉長參選人楊金源的侄兒車子被BB彈打中，遭狗咬傷。圖／縣議員江熊一楓提供
員警調查彰化縣溪州鄉長參選人楊金源的侄兒車子被BB彈打中，遭狗咬傷。圖／縣議員江熊一楓提供
彰化縣溪州鄉長參選人楊金源的侄兒車子被BB彈打中車窗。圖／縣議員江熊一楓提供
彰化縣溪州鄉長參選人楊金源的侄兒車子被BB彈打中車窗。圖／縣議員江熊一楓提供
彰化縣溪州鄉長參選人楊金源指著侄兒車子被BB彈打中的地方。圖／縣議員江熊一楓提供
彰化縣溪州鄉長參選人楊金源指著侄兒車子被BB彈打中的地方。圖／縣議員江熊一楓提供

鄉長 槍擊

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