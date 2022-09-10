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彰化溪州鄉長參選人侄兒車遭BB槍擊 警調查卻被狗咬傷

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣溪州郷驚傳槍擊，民進黨提名鄉長參選人楊金源門前的車輛今天被開槍，警方趕到調查，確認是BB彈射擊他侄子的車，他侄子楊姓男子表明被開槍跟選舉無關，也沒受傷，不過前往調查的員警被狗咬傷，將追查飼主及要求管好家犬。

楊金源和兄弟住在連幢透天厝，上午發現侄兒停在門前的車子被開槍即報警。楊男表示，調閱監視錄影畫面，是一名熟悉的40歲男子約上午5點多開槍，原因彼此心裡有數，無關選舉。

不過楊金源說，無法確知選舉有沒有關係，但開槍畢竟代表治安不佳，有待改善，他不排除申請保護，如果當選一定會要求警方加強治安。

今天BB彈槍擊案最大受害者應是前往調查案情的員警，全神貫注站在車邊採證時，冷不防被狗咬傷左小腿，眾人上前趨趕，狗兒趕快逃跑。附近居民都知道哪家哪戶飼養動物，員警將追查並釐清飼養責任，為了地方和睦，會採較溫和的要求管教家犬方式請飼主別再縱狗闖禍。

彰化縣溪州鄉長參選人楊金源的侄兒車子被BB彈打中車窗。圖／縣議員江熊一楓提供
彰化縣溪州鄉長參選人楊金源的侄兒車子被BB彈打中車窗。圖／縣議員江熊一楓提供
員警調查彰化縣溪州鄉長參選人楊金源的侄兒車子被BB彈打中，遭狗咬傷。圖／縣議員江熊一楓提供
員警調查彰化縣溪州鄉長參選人楊金源的侄兒車子被BB彈打中，遭狗咬傷。圖／縣議員江熊一楓提供
彰化縣溪州鄉長參選人楊金源指著侄兒車子被BB彈打中的地方。圖／縣議員江熊一楓提供
彰化縣溪州鄉長參選人楊金源指著侄兒車子被BB彈打中的地方。圖／縣議員江熊一楓提供

槍擊

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