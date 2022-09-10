彰化溪州鄉長參選人侄兒車遭BB槍擊 警調查卻被狗咬傷

彰化縣溪州郷驚傳槍擊，民進黨提名鄉長參選人楊金源門前的車輛今天被開槍，警方趕到調查，確認是BB彈射擊他侄子的車，他侄子楊姓男子表明被開槍跟選舉無關，也沒受傷，不過前往調查的員警被狗咬傷，將追查飼主及要求管好家犬。

楊金源和兄弟住在連幢透天厝，上午發現侄兒停在門前的車子被開槍即報警。楊男表示，調閱監視錄影畫面，是一名熟悉的40歲男子約上午5點多開槍，原因彼此心裡有數，無關選舉。

不過楊金源說，無法確知選舉有沒有關係，但開槍畢竟代表治安不佳，有待改善，他不排除申請保護，如果當選一定會要求警方加強治安。