與「女友」網戀3年未見面 男子欲匯款50萬元聘金險受騙

苗栗市35歲陳姓男子日前到銀行要匯款給一名透過網路交往3年的女子，對方要求他明年迎娶但要先匯款50萬元到指定帳戶作為「聘金」，陳男到櫃台匯款時神情緊張且不停以手機連繫，行員查覺有異報警，經員警勸阻並查出對方帳戶為警示帳戶，明顯是典型「假交友、真詐騙」伎倆，男子終於恍然大悟。

苗栗警分局北苗派出所員警接到行員報警趕到銀行，陳姓男子支吾其詞，向警方表示3年前曾在台北認識一名女子，雙方僅一面之緣，對方住在大陸，3年來彼此因疫情未再見面，都以通訊軟體交往，女友打算明年要與他結婚，但要求先匯款50萬元到暱稱為「學姐」的指定帳戶當聘金。

北苗派出所警員林錦鉦、郭昱君經陳男同意查看他與女友聊天內容，並查證匯款帳號，發現帳戶已遭警示，陳姓男子已明顯落入「假交友、真詐騙」的詐騙集團圈套，但他仍認為不可能被騙，員警舉出過去詐騙案例，最後陳男終於恍然大悟，感謝警方及行員及時勸阻，讓他保住積蓄。