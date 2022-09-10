影／通緝男見警拔腿跑 警追百公尺噴辣椒水才束手就擒

毒品通緝蘇姓男子日前在新北市汐止區見員警靠近，立即拔腿逃跑，員警尾隨追了一百多公尺，還噴辣椒水，蘇男才束手就擒，警詢後依法解送士林地檢署歸案。

汐止警分局長安及東山派出所員警今年8月底，循線得知毒品通緝的蘇姓男子（47歲）經常於汐止區茄苳路一帶出入，前往附近探訪，正好撞見蘇男站在騎樓內，而蘇一見員警靠近，二話不說立刻轉身穿越馬路，鑽進小巷內逃跑。

「就開庭而已，你跑什麼跑。」員警隨追逐一百公多尺，最後在汐止區茄苳路225巷11弄口，追到已跑不動的蘇男，但休息片刻後，蘇男還想抵抗掙脫，員警奮力壓制並立即以辣椒水對其噴灑，蘇在臉部痛苦難耐下才乖乖束手就擒，並央求警方幫他沖洗掉辣椒水。警詢後依法解送士林署歸案。