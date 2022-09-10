毒販打算秋節販毒購槍防黑吃黑 警突襲逮人

65歲郭姓男子在台北市西門町一帶販毒，中秋連假到來，他考量毒品需求量會增加，因此打算進一批毒品賺錢，擔心會被黑吃黑，買來一把槍枝防身，但萬華警分局早已獲報，趁他潛伏旅館時逮捕。

郭嫌有多項毒品、槍砲前科，出獄後仍販毒牟利，日他打算趁秋節來臨前進貨販毒，透過管道以5萬元價格買來槍枝防身，為避免被查緝，每兩天就換旅館住宿。

郭嫌日前藏身旅館，但警方早已鎖定行蹤，6日警方掌握線索，前往他下榻的西寧南路一處旅館逮人，郭嫌正等上游毒販休息，不料卻等來警察。

郭嫌被逮時，狡猾辯解身上沒有任何東西，警方現場仔細搜查，在浴室天花板發現1把槍械及21發子彈。

郭嫌偵訊時，辯稱因為興趣才購槍把玩，並否認販毒，警方訊後依槍砲罪嫌移送法辦。