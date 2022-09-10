中秋節前夕狂歡吸毒 轎車散發惡臭 2男1女被警逮正著

中秋節前夕，24歲黃姓男子駕車載乘25歲阮姓男子及26歲沈姓女子在台南市區烤肉、歡唱，行經中西區府前路與環河街口停等紅燈時，因轎車散發出濃厚毒品氣味，員警察覺有異後盤檢，發現阮將可疑物丟在車內地板，進而查獲K他命，將3人依涉毒品危害防制條例函送法辦。

此外，連假期間，台南市警二分局也嚴加取締酒後駕車，針對易飲酒處所周邊及易發生酒駕肇事路段全天候規畫機動路檢及巡邏稽查。9日至10日8時止，共計取締酒後駕車4件，駕駛人均酒測值超過標準值，均以公共危險罪送辦。

台南市警二分局指出，9日為中秋節連假第一天假期，中西區各名勝古蹟、美食名店均湧入大量遊客，分局也全天動員警力、義交加強國華、海安等景點商圈周邊交通疏導。

另廣澤尊王祖廟「西羅殿」，也因為農曆8月22日為廣澤尊王升天得道日，許多分靈廟宇及信眾，也提前利用假日期間前來進香，9日計有10間廟宇、信眾上千人前來參拜。分局也針對西羅殿周邊的民生路、康樂街、民權路、海安路等重要路口，派員交通疏導管制，並結合中西區區公所成立聯合稽查小組，及康樂街至廟埕等進出沿線也出動警力蒐證，全力做好秩序維護、交通順暢、安寧乾淨的優質宮廟活動目標。

今天凌晨2時許，中正派出所所長沈振莘帶班巡邏經過府前路與環河街口，停等紅燈的轎車散發出濃厚毒品氣味而上前盤檢，發現坐在副駕駛座的阮疑將可疑物品丟在車內地板，經員警以手電筒照射，立即發現1包K他命、重達2.49公克。經員警將3人帶回調查，3人尿液均呈現陽性反應，將阮等3人依涉持有及吸食毒品函送法辦。