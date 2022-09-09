警署邀請國際警政友人 參觀165反詐專線
警政署7日舉行「2022國際警察合作論壇：後疫情時代打擊跨境電信詐欺犯罪研討會」，今天邀請各國與會來賓參訪刑事局165反詐騙諮詢線，觀摩台灣反詐騙的運作模式。
165專線成立於2004年，是全球第一個專責處理詐騙案件的政府部門，為向國際分享反詐經驗，國際警察首長協會等7名貴賓，特地安排165專線參訪行程，參訪165專線警示帳戶通報及詐騙網站查證等流程外，對於台灣能以165專線整合金融、電信、網路及電子支付、遊戲點數、第三方支付、虛擬貨幣的運作模式感到欽佩與讚嘆。
會後由外賓以台式夾娃娃機，夾取防詐宣導小幫手刑事Bear，在笑聲連連中劃下句點，各國來賓對於台灣反詐經驗及成效印象深刻，並相信台灣能在全球防詐上扮演重要角色，也會參考台灣165專線運作模式及經驗，杜絕各類詐騙蔓延。
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