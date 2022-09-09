快訊

iPhone 14官網預購來了！蘋果也「迫不及待」：今晚8點準時開放

桃園雙屍命案 法務部：持續提供司法互助協助

中央社／ 台北9日電

桃園青埔高鐵站附近停車場6月發生泰籍夫妻雙屍命案，桃園地檢署今天起訴3名泰國嫌犯，求處極刑。法務部表示，將視法院需求，持續與泰方聯繫溝通，希望能將被告繩之以法。

法務部官員表示，肯定檢察官用心依法偵辦重大刑案，實現個案司法正義，本案起訴後，若審理的法院對於泰方有司法互助請求，法務部將提供協助。

官員指出，桃園地檢署偵辦時已透過司法互助管道，向泰方提出人犯遣返、引渡及調查取證等請求，在調查取證方面獲得積極回應及協助。

人犯遣返或引渡部分，官員說，因泰方已逮捕3名犯嫌，基於尊重雙方司法，此部分法務部仍將秉持互惠原則及依雙方法令規範，並視將來法院需求，持續與泰方聯繫溝通，使後續刑事訴訟程序能順利進行。

全案起於，桃園市6月10日發現夫妻雙屍命案，李姓男子（具台灣及泰國籍）及孕妻（泰國籍）遭泰國同鄉友人殺害，棄屍桃園高鐵站附近停車場。

桃檢調查發現，主嫌王大賢（具台灣及泰國國籍）與李姓夫婦有金錢糾紛，僱用2名泰籍人士薩馬（Samart）和塔納瓦（Thanawat），3人共同謀議殺害李姓夫婦。

王大賢在6月8日晚上，以對帳為由邀約李姓夫婦在新北市土城區的辦公室會面，等李姓夫婦抵達後，由2名同夥持鋼筋揮擊李姓夫婦頭部致死。

6月9日凌晨，王大賢將裝載屍體的車輛棄置在高鐵桃園站旁停車場，並與2名同夥相繼逃回泰國。案經桃檢啟動司法互助，與泰國警方合作，涉案3人在泰國落網。

檢察官今天偵結全案，將3名犯嫌依共同殺人罪及遺棄屍體罪嫌起訴，考量死者當時懷有身孕，求處極刑。

泰國 桃園 司法

延伸閱讀

中秋連假第1天 桃園這幾處景點下午一度湧人潮

桃園客家館舍來客降虧損增 疫情趨緩辦活動吸客

張善政：基礎建設好城鄉風貌不一樣 看見桃園未來20年

中秋端牛肉 鄭運鵬爭取部桃變醫學中心擴大新屋分院

相關新聞

台南2警殉職換來5千萬更換裝備基層質疑 方仰寧回應了

臉書「靠北police」有基層員警質疑台南市政府警察局後勤科，在凃明誠、曹瑞傑英勇殉職後，市府開出5000萬支票允諾改善...

5萬元買兇 青埔雙屍三死命案主嫌求處死刑

桃園市青埔某停車場今年6月驚傳雙屍三命慘案，桃園地檢署今依殺人、遺棄屍體罪起訴主嫌王大賢與共犯薩滿、他那瓦３人，具體求處...

勞工職災被絞成肉泥 環保公司被罰最高30萬元

彰化縣芳苑鄉某環保公司泰姓越南移工今天不慎被吸進寶特瓶磨碎機，不幸被磨碎，工廠已拆解磨碎機清理碎肉和碎骨，中區職業安全衛...

中秋連假上班 越籍移工跌落環保磨碎機成肉泥慘死

彰化芳苑鄉一家環保工廠今天上午發現疑似有人掉進磨碎機，警方據報趕到，發現磨碎機內確實有血肉塊，清查今天上班員工，一名越南...

青埔雙屍3死命案 桃檢起訴3嫌求處死刑

桃園市青埔某停車場今年6月驚傳雙屍三命慘案，桃園地檢署今依殺人、遺棄屍體罪起訴凶嫌王大賢與他姓、薩姓2名共犯，具體求處死...

撿到客人留下的毒菸斗...白牌司機被搜索險吃上毒品罪

台中黃姓白牌車司機深夜違停被警方攔查，經同意搜索在車內中央扶手找到1支菸斗，檢驗發現內含第二級毒品大麻殘渣，黃遭毒品罪嫌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。