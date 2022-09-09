獨／5萬元買兇 青埔雙屍三死命案主嫌求處死刑

桃園市青埔某停車場今年6月驚傳雙屍三命慘案，桃園地檢署今依殺人、遺棄屍體罪起訴主嫌王大賢與共犯薩滿、他那瓦３人，具體求處死刑；由於王男等人犯後逃回泰國，全案將待3人遣返回台再行審理。

擁有中華民國和泰國雙國籍的死者李邦勝、李芬芳夫婦，因為金錢糾紛，今年6月8日遭泰國同鄉王大賢設局殺害，屍體被棄置青埔某停車場。檢警解剖相驗，發現李女腹中還有一個完整胚胎，因此認定雙屍三命。

檢警指出，王大賢因財務糾紛起殺心，他先以5萬元收買同鄉移工他那瓦和薩滿，再以對帳為由約出李邦勝夫婦，最後在新北土城辦公室用鋼筋把人打死。3人犯案後，他、薩2人負責清理血跡，王男則開車載著屍體到苗栗苑裡丟棄凶器，最後將人車棄置在高鐵桃園站附近的停車場。

王大賢等人雖搭乘不同航班逃回泰國，但殺人事件也轟動泰國，王男最後在父親陪同下，向清邁警方投案；台灣檢警透過司法互助取得相關證據，認為王男等人涉犯殺人和遺棄屍體罪。