快訊

英女皇與菲利普相愛逾70年 4個孩子「違規又婚外情」讓她操碎了心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／5萬元買兇 青埔雙屍三死命案主嫌求處死刑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市青埔某停車場今年6月驚傳雙屍三命慘案，桃園地檢署今依殺人、遺棄屍體罪起訴主嫌王大賢與共犯薩滿、他那瓦３人，具體求處死刑；由於王男等人犯後逃回泰國，全案將待3人遣返回台再行審理。

擁有中華民國和泰國雙國籍的死者李邦勝、李芬芳夫婦，因為金錢糾紛，今年6月8日遭泰國同鄉王大賢設局殺害，屍體被棄置青埔某停車場。檢警解剖相驗，發現李女腹中還有一個完整胚胎，因此認定雙屍三命。

檢警指出，王大賢因財務糾紛起殺心，他先以5萬元收買同鄉移工他那瓦和薩滿，再以對帳為由約出李邦勝夫婦，最後在新北土城辦公室用鋼筋把人打死。3人犯案後，他、薩2人負責清理血跡，王男則開車載著屍體到苗栗苑裡丟棄凶器，最後將人車棄置在高鐵桃園站附近的停車場。

王大賢等人雖搭乘不同航班逃回泰國，但殺人事件也轟動泰國，王男最後在父親陪同下，向清邁警方投案；台灣檢警透過司法互助取得相關證據，認為王男等人涉犯殺人和遺棄屍體罪。

檢方指出，王大嫌等人僅因金錢糾紛就密謀殺人，犯案時也不顧李芬芳身懷六甲，手段冷血殘忍，視人命如草芥，泯滅天良，有國際公約「情節最重大之罪」情形，因此求處死刑。另外，由於3人已逃回泰國，後續將持續透過相關管道，設法將人前返回台。

青埔雙屍三死命案，桃園地檢署今依殺人、遺棄屍體罪起訴主嫌王大賢和共犯他那瓦、薩滿3人。記者陳俊智／攝影
青埔雙屍三死命案，桃園地檢署今依殺人、遺棄屍體罪起訴主嫌王大賢和共犯他那瓦、薩滿3人。記者陳俊智／攝影

泰國 殺人

延伸閱讀

青埔雙屍3死命案 桃檢起訴3嫌求處死刑

台南殺警凶嫌林信吾遭求處死刑 蔡清祥：支持捍衛執法者尊嚴

台南雙警命案檢方求處死刑 網友不買單「求處沒用啦要執行」

吳慷仁飛泰國揪溼身邵雨薇放閃 小姐姐深V洩半球

相關新聞

獨／5萬元買兇 青埔雙屍三死命案主嫌求處死刑

桃園市青埔某停車場今年6月驚傳雙屍三命慘案，桃園地檢署今依殺人、遺棄屍體罪起訴主嫌王大賢與共犯薩滿、他那瓦３人，具體求處...

中秋連假上班 越籍移工跌落環保磨碎機成肉泥慘死

彰化芳苑鄉一家環保工廠今天上午發現疑似有人掉進磨碎機，警方據報趕到，發現磨碎機內確實有血肉塊，清查今天上班員工，一名越南...

青埔雙屍3死命案 桃檢起訴3嫌求處死刑

桃園市青埔某停車場今年6月驚傳雙屍三命慘案，桃園地檢署今依殺人、遺棄屍體罪起訴凶嫌王大賢與他姓、薩姓2名共犯，具體求處死...

撿到客人留下的毒菸斗...白牌司機被搜索險吃上毒品罪

台中黃姓白牌車司機深夜違停被警方攔查，經同意搜索在車內中央扶手找到1支菸斗，檢驗發現內含第二級毒品大麻殘渣，黃遭毒品罪嫌...

黑幫侵原鄉…欠30萬還50萬不夠 毆打同鄉討債

黑幫勢力滲入屏東原住民部落。黑幫吸收原鄉青年回部落找親友放貸再收取高利，有人借款卅萬元，半年還了五十多萬元，仍欠款卅萬元...

黑幫侵夜市…逼未成年販毒 還差點打瞎監委兒

竹聯幫育仁會成員謝姓男子隨老大進駐士林夜市想在疫後分杯羹，沒招到攤商加入，又碰到老大涉案跑路，竟要未成年小弟當販毒小蜜蜂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。