撿到客人留下的毒菸斗...白牌司機被搜索險吃上毒品罪

台中黃姓白牌車司機深夜違停被警方攔查，經同意搜索在車內中央扶手找到1支菸斗，檢驗發現內含第二級毒品大麻殘渣，黃遭毒品罪嫌起訴，他喊冤是撿到客人遺落物，並非自己施用也不知裡頭有毒品；法院查，黃驗尿陰性也無毒品前科，更無證據顯示他持有或吸食，判黃無罪，可上訴。

檢警調查，黃男去年12月11日凌晨12店多開車經西屯區黎明路、經貿路口，因紅線違停被台中保安大隊警方攔查，經同意搜索在他車上找到1支菸斗，經檢驗發現內含大麻酚毒品成分，檢方依持有第二級毒品罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理時，黃堅決否認犯行，表示自己是白牌計程車司機，平時值夜班，扣案的菸斗並不是他的，當時是在後座撿到這個菸斗，但不確定是哪個客人留下來，所以暫時保管放在中央扶手裡面，看有沒有人聯繫跟他拿回，也不清楚裡頭殘留大麻，自己也未使用過。

法院查，黃男有出示自己擔任白牌車司機名片佐證，也有當時和客人之間叫車的對話紀錄，可見他辯詞並非全然無憑；而經勘驗扣案菸斗，其外觀無特殊構造，與一般使用菸草之菸斗無異，並非專供吸毒器具，黃撿到時能否知悉內含毒品，已有疑慮。

另黃男經警方採尿送驗結果呈陰性，他過去也並未曾因違反毒品罪嫌遭起訴、判刑的紀錄，更遑論與大麻相關，加上也無黃男吸食、持有大麻的證據，且檢方起訴卷內無查獲當時扣案菸斗內殘渣照片，無法用肉眼辨識是否為大麻菸葉。

法院認為，黃男車上扣得菸斗雖含有大麻殘渣，但依菸斗外觀、辨識大麻所需知識，黃的前科紀錄與經驗，難認他明知或可預見該菸斗內殘留大麻毒品，判黃男無罪。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885