快訊

清冠一號限縮公費對象被罵翻 急轉彎加開3條件可用

聽新聞
test
0:00 / 0:00

撿到客人留下的毒菸斗...白牌司機被搜索險吃上毒品罪

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中黃姓白牌車司機深夜違停被警方攔查，經同意搜索在車內中央扶手找到1支菸斗，檢驗發現內含第二級毒品大麻殘渣，黃遭毒品罪嫌起訴，他喊冤是撿到客人遺落物，並非自己施用也不知裡頭有毒品；法院查，黃驗尿陰性也無毒品前科，更無證據顯示他持有或吸食，判黃無罪，可上訴。

檢警調查，黃男去年12月11日凌晨12店多開車經西屯區黎明路、經貿路口，因紅線違停被台中保安大隊警方攔查，經同意搜索在他車上找到1支菸斗，經檢驗發現內含大麻酚毒品成分，檢方依持有第二級毒品罪嫌將他向法院聲請簡易判決處刑。

法院審理時，黃堅決否認犯行，表示自己是白牌計程車司機，平時值夜班，扣案的菸斗並不是他的，當時是在後座撿到這個菸斗，但不確定是哪個客人留下來，所以暫時保管放在中央扶手裡面，看有沒有人聯繫跟他拿回，也不清楚裡頭殘留大麻，自己也未使用過。

法院查，黃男有出示自己擔任白牌車司機名片佐證，也有當時和客人之間叫車的對話紀錄，可見他辯詞並非全然無憑；而經勘驗扣案菸斗，其外觀無特殊構造，與一般使用菸草之菸斗無異，並非專供吸毒器具，黃撿到時能否知悉內含毒品，已有疑慮。

另黃男經警方採尿送驗結果呈陰性，他過去也並未曾因違反毒品罪嫌遭起訴、判刑的紀錄，更遑論與大麻相關，加上也無黃男吸食、持有大麻的證據，且檢方起訴卷內無查獲當時扣案菸斗內殘渣照片，無法用肉眼辨識是否為大麻菸葉。

法院認為，黃男車上扣得菸斗雖含有大麻殘渣，但依菸斗外觀、辨識大麻所需知識，黃的前科紀錄與經驗，難認他明知或可預見該菸斗內殘留大麻毒品，判黃男無罪。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885

大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照
大麻示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

延伸閱讀

黑幫涉士林夜市搞自治會販毒 監委兒子挨打視力受損

影／大麻農場藏淡水 男子當自耕農遭新北警逮

有夠衰！高雄男剛買毒品就被抓 警驗出毒品是「假貨」

NBA／運送大麻重罪改持有毒品輕罪 哈瑞爾有望延續生涯

相關新聞

中秋連假上班 越籍移工跌落環保磨碎機成肉泥慘死

彰化芳苑鄉一家環保工廠今天上午發現疑似有人掉進磨碎機，警方據報趕到，發現磨碎機內確實有血肉塊，清查今天上班員工，一名越南...

撿到客人留下的毒菸斗...白牌司機被搜索險吃上毒品罪

台中黃姓白牌車司機深夜違停被警方攔查，經同意搜索在車內中央扶手找到1支菸斗，檢驗發現內含第二級毒品大麻殘渣，黃遭毒品罪嫌...

黑幫侵原鄉…欠30萬還50萬不夠 毆打同鄉討債

黑幫勢力滲入屏東原住民部落。黑幫吸收原鄉青年回部落找親友放貸再收取高利，有人借款卅萬元，半年還了五十多萬元，仍欠款卅萬元...

黑幫侵夜市…逼未成年販毒 還差點打瞎監委兒

竹聯幫育仁會成員謝姓男子隨老大進駐士林夜市想在疫後分杯羹，沒招到攤商加入，又碰到老大涉案跑路，竟要未成年小弟當販毒小蜜蜂...

要求挪車 遭通緝犯槍擊鼠蹊部

張姓男子前年開槍尋仇打傷人被判刑六年遭通緝，本月六日在台北市因不滿陳姓男子要求他挪車的態度不佳，開車攔下陳姓男子汽車後，...

士林夜市自治會竟是黑幫堂口 老大跑路小弟涉販毒討債

台北市士林夜市為國際知名的觀光夜市，竟傳出黑幫入侵組成自治會，在夜市內販毒、毒打恐嚇討債，警方查出竹聯幫育仁會勢力進駐夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。