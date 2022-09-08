士林夜市自治會竟是黑幫堂口 老大跑路小弟涉販毒討債

台北市士林夜市為國際知名的觀光夜市，竟傳出黑幫入侵組成自治會，在夜市內販毒、毒打恐嚇討債，警方查出竹聯幫育仁會勢力進駐夜市，但大哥張明峰因妨害自由遭通緝跑路，26歲謝男上位，涉嫌指揮旗下幫眾為非作歹，年底選舉將至，士林警方破獲此堂口，拘提謝男等人，今晚檢方訊問中。

據悉，士林夜市已有三個自治會，攤商們各加入屬意的自治會，但近年來因新冠肺炎影響觀光夜市生意，觀光客大幅減少，生意慘淡，竹聯幫育仁會黑幫勢力趁機「插旗」，想待景氣恢復後大賺一筆。

警方指出，35歲張明峰、26歲謝男等人在士林區小西街27號，（原本建築是知名的綠蓋茶館）成立「臺北市士林夜市聯合商業協會」，為第四個自治會，平時會拜訪攤商互動，想招收會員，但遲遲沒有任何會員加入，根本是掛羊頭賣狗肉，利用自治會名號為非作歹。

張男涉嫌妨害自由遭通緝，捲鋪蓋跑路，謝男當起大哥，涉嫌為首帶領幫眾發毒品，交給年輕人販賣，其中還包含未成年少年，後續傳出小弟被抓，背上運毒、販毒罪，謝男沒妥善處理安家費，反而要求小弟上繳被查扣的毒品費用。

警方查出，自治會實際上是謝男等人的黑幫堂口，謝男涉嫌替小弟出頭討債，順便討錢自己花用，疑似騙人到場交易，或直接押上車再往堂口毒打，逼簽本票。

警方指出，目前受理報案的被害人沒有夜市攤商，但不排除因害怕黑幫勢力不敢報案，全案警方將持續清查相關共犯及被害人，杜絕黑幫勢力進入夜市擾民。

士林警方今拘提搜索謝男、20歲張男、18歲林男、17歲鄭姓少年、15歲徐姓少年到案，並在堂口起獲凌虐被害人之鐵鍊、鐵鎚、束帶等犯案工具，全案移送士檢偵訊，少年法庭處理。