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黑幫涉士林夜市搞自治會販毒 監委兒子挨打視力受損

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

26歲男子謝少庸涉嫌在士林夜市組成自治會，私下叫小弟販賣毒品，押被害人逼簽本票討債，還毆打監察委員鴻義章兒子鴻戎。士林分局9月7日拘提搜索，拘提謝男3人、2名少年到案，全案依組織犯罪等罪嫌，移送士林地檢署、少年法庭。

士林分局指出，去年10月起，竹聯幫分子勢力進入士林夜市，在小西街組成自治會招攬攤商入會，但因為疫情影響收不到會員，自治會轉為堂口，竟涉嫌找來小弟販毒，當起毒品小蜜蜂，且有未成年人涉案，成為夜市毒瘤。

警方表示，主嫌26歲謝姓男子是竹聯幫育仁會成員，因大哥遭通緝跑路，他涉嫌接手自治會，並首謀販賣毒品ｋ他命，至少有三人指認在士林夜市自治會可買到毒品，還有另3人遭恐嚇逼簽下10萬元以內的本票，收取高額利息。

警方指出，謝男為首的幫派組合，具有脅迫性、暴力性、組織分工慎密，成員平日行徑囂張、犯案手段十分凶狠，日前監察委員鴻義章兒子鴻戎經過自治會，疑似開車窗罵髒話，竟遭謝等人圍毆、砸車，甚至被打到視力受損。

警方9月7日與市刑大霹靂小組警力持拘票、搜索票，兵分多路在雙北地區順利拘提逮捕謝男、20歲張男、18歲林男、17歲鄭姓少年、15歲徐姓少年到案，並在堂口起獲凌虐被害人之鐵鍊、鐵鎚、束帶等犯案工具。

全案依組織犯罪、毒品危害防制條例、恐嚇取財、毀損、傷害等罪嫌送辦，並建請羈押。警方呼籲，111年地方公職人員選舉將屆，選舉活動已進入高峰階段，警方將續執行各式掃蕩勤務，打擊犯罪淨化選前治安。

謝男涉嫌指揮小弟販毒，遭依法送辦。記者蕭雅娟／翻攝
謝男涉嫌指揮小弟販毒，遭依法送辦。記者蕭雅娟／翻攝
檢方在士林夜市內自治會堂口，查扣犯罪工具。記者蕭雅娟／翻攝
檢方在士林夜市內自治會堂口，查扣犯罪工具。記者蕭雅娟／翻攝

毒品 恐嚇 竹聯幫 夜市 視力

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