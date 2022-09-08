斬斷幫派介入境外人蛇 全國大掃黑逮281人、近百槍枝

刑事局近期強化掃掃黑肅槍力道，今天舉行記者會發布成果，警政署長黃明昭指出，截至目前逮捕幫派分子281人，查獲94把各式非法槍械。

黃明昭表示，近期發生槍擊案與跨國人口販運情事，警政署從8月20日開始，聯合台灣高檢署實施全國同步掃黑肅槍行動，破獲47件組織犯罪案件，其中竹聯幫仁堂明仁會5件，幫派跨國人口販運13件、幫派分子281人、查扣不法金流約218萬元。並破獲改造工廠9處、查獲各式槍械94把。

年底九合一選舉，警政署規劃掃黑、肅槍、查賄、制暴、查緝選舉賭盤等專案行動，確保選舉公平順利進行。

刑事局偵查第二大隊，查獲經營改造槍枝工廠待售模擬槍、零件供下游買家購買，拘提郭嫌等4人到案、查扣改造突擊步槍1枝、衝鋒槍2枝、手槍2枝、模擬槍99枝、步槍子彈108顆、手槍子彈89顆、手槍零件1批、車床、鑽床、砂輪機、研磨機、鑽孔機等證物。

台中市朱姓男子，透過經營汽車修理廠，利用砂輪機、電鑽、車床機具等大量改造工具，私自改造槍械，台中市警察局查獲朱嫌等4件、4人到案，查扣各式槍枝7把，包括改造手槍4把、改造步槍1把、改造衝鋒槍1枝把、模擬槍1枝把、改造槍械場所2處。

刑事局國際刑警科，發現竹聯幫徐姓男子，利用社群媒體廣告招募人員從事投資詐騙並成立機房及水房，被害人達40餘名、財損金額2000多萬元，經手轉出帳近600萬元，警方拘搜，逮捕徐嫌等11人、54萬餘元現金、電腦、網路分享器、監視器鏡頭等證物。