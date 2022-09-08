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影／大麻農場藏淡水 男子當自耕農遭新北警逮

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

柳姓男子涉嫌在新北市淡水區租屋種大麻，新北市刑大日前上門查緝，當場查扣大麻成株76盆，警詢後依毒品罪嫌送辦。

新北市刑大偵三隊上月接獲線報，設籍台北市的柳姓男子（31歲）涉嫌種植大麻，報請台北地檢署檢察官指揮偵辦，經過長期查訪蒐證，今年8月底持搜索票會同淡水警分局、刑事局偵八大隊，循線共同在新北市淡水區北新路一間出租公寓內，查獲柳男所持有大麻植株76盆、生長燈等栽種工具。

據了解，柳男自稱目前大麻1公克買賣價格約1500元，為節省開銷，先從夜店找人購買大麻花並採取大麻種子，再從網路上搜尋種植大麻相關技術加以學習，利用網購栽種工具，當起自耕農栽種大麻供自行吸食，但柳男為了節省電費，所使用的生長燈還比一般常用生長燈的瓦數小很多，導致大麻長成狀況並不佳。

警方懷疑柳男除自行栽種外，不排除已有收成後的大麻成品流出，正在追查可能的流向，並呼籲大麻為列管第二級毒品，施用大麻者，可處3年以下有期徒刑，栽種大麻為毒品者，不論為自用或他用，觸犯毒品危害防制條例第12條第2項栽種大麻罪，可處5年以上有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金，民眾勿以身試法。

柳姓男子涉嫌在新北市淡水區租屋種大麻，新北市刑大日前上門查緝，當場查扣大麻成株76盆，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
柳姓男子涉嫌在新北市淡水區租屋種大麻，新北市刑大日前上門查緝，當場查扣大麻成株76盆，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
柳姓男子涉嫌在新北市淡水區租屋種大麻，新北市刑大日前上門查緝，當場查扣大麻成株76盆，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
柳姓男子涉嫌在新北市淡水區租屋種大麻，新北市刑大日前上門查緝，當場查扣大麻成株76盆，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
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柳姓男子涉嫌在新北市淡水區租屋種大麻，新北市刑大日前上門查緝，當場查扣大麻成株76盆，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
柳姓男子涉嫌在新北市淡水區租屋種大麻，新北市刑大日前上門查緝，當場查扣大麻成株76盆，警詢後依毒品罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

大麻 毒品

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