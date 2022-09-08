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影／黑幫勢力滲入原鄉 屏警破獲高利放貸討債9人

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東警分局今年4月接獲情資，有黑幫勢力入侵原鄉，吸收原鄉青年加入組之後，再由加入組織的原鄉親青年利用部落人脈高利放款，年息達120分利，若還不出款，則以暴力毆打討債，警方拘提四海幫海神會分會長陳姓男子共9人到案，依妨害自由、重利、傷害等罪移送檢方偵辦，訊問後4到5萬元交保。

據了解，35歲陳姓男子是四海幫海神會分會長，找來其他原鄉部落8人，約在25到35歲之間，涉放款高利，若被害人還不出錢就持棍棒毆打，陳是來義鄉，幫眾遍及來義鄉、三地門鄉等沿山公路原鄉。

警方調查，原鄉部落長久以來以農業及觀光為主的單純區域，檢警獲悉黑幫勢力利用原住民善良天性，吸收原鄉青年至原鄉部落從事高利貸放款，利用民眾輕率、無借款經驗等情形高利放貸，深覺此風不可長，經4個月的蒐證，將伸入原鄉的不法份子檢肅到案。

警方拘提陳姓男子到案後，並在其住處起出棍棒、本票，還有四海幫衣服。另外在曾姓男子車上找到鎮暴槍。警詢後將陳男共9人涉妨害自由、重利、傷害等罪移送檢方偵辦。警方持續針對不法分子刨根溯源式查緝。

警方在曾姓男子車上查獲鎮暴槍。記者劉星君／翻攝
警方在曾姓男子車上查獲鎮暴槍。記者劉星君／翻攝
警方在主嫌陳姓男子家中查獲本票、棍棒等物品。記者劉星君／翻攝
警方在主嫌陳姓男子家中查獲本票、棍棒等物品。記者劉星君／翻攝
警方在陳姓男子住處起出四海機構海神會的衣服。記者劉星君／翻攝
警方在陳姓男子住處起出四海機構海神會的衣服。記者劉星君／翻攝

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