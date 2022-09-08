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影／雲林虎尾「連開10槍」兇手丟棄子彈投案 移送偵辦

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣虎尾鎮光復路當鋪業者因紅酒生意與人起糾紛，52歲林男昨晚6點多駕車回家，下車就被39歲鄧男尾隨跟蹤，隨後鄧男連開10槍，1槍命中林男右腳踝，鄧男被依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送地檢署偵辦。

雙方因生意上有債務糾紛，鄧男駕車到當鋪外等候，林男回到家、停好車，下車後就遭人尾隨，林男感覺很奇怪，拔腿就跑，但後面的人就開始追他，鄧男亮出手槍射擊，因急扣扳機，射擊點偏下，10槍只有1槍射中林男右腳踝。

鄧男昨晚6點20分開槍，自知法網難逃，隨即到虎尾派出所投案，據了解，雙方因紅酒生意起糾紛，鄧男做筆錄時表示，他開了10槍，但警方在現場只找到9枚彈殼，因開槍地點在大馬路旁，警方表示不排除有其他原因，會持續追查背後動機。

鄧男投案時，自駕白色賓士車停在附近按摩店，步行至虎尾派出所，將其餘子彈丟在光復路旁花圃，僅繳交1把手槍及2枚彈夾，經詢問後坦承有丟棄子彈，警方積極在花圃內尋獲5顆子彈，也會積極追查槍枝來源。

發生槍擊案，疑有債務糾紛，鄧姓男子連開9槍，被害人奮力逃跑仍右腳踝中彈，送至若瑟醫院無生命大礙；開槍的鄧姓男子自行駕車、攜械到虎尾派出所投案，疑因債務糾紛，才會在當鋪面前開槍。

鄧嫌說，雙方因有債務糾紛，在當鋪門前談不攏，向對方連開10槍；警方到場圍起封鎖線，在現場找到9枚彈殼，經初步了解，鄧男與被害人疑似有債務糾紛，致心生不滿、連開10槍，1顆打造被害人右邊腳踝中槍受傷。

鄧男將子彈丟棄在路旁花圃。圖／虎尾分局提供
鄧男將子彈丟棄在路旁花圃。圖／虎尾分局提供
鄧男在白色賓士車上等候林男到家，尾隨並朝林男連開10槍。圖／虎尾分局提供
鄧男在白色賓士車上等候林男到家，尾隨並朝林男連開10槍。圖／虎尾分局提供
鄧男在白色賓士車上等候林男到家，尾隨並朝林男連開10槍。圖／虎尾分局提供
鄧男在白色賓士車上等候林男到家，尾隨並朝林男連開10槍。圖／虎尾分局提供
鄧男攜帶1把手槍、2枚彈夾投案，也在路旁花圃尋獲被鄧男丟棄的5枚子彈。圖／虎尾分局提供
鄧男攜帶1把手槍、2枚彈夾投案，也在路旁花圃尋獲被鄧男丟棄的5枚子彈。圖／虎尾分局提供
鄧男朝人連開10槍後，自行到虎尾派出所投案。圖／虎尾分局提供
鄧男朝人連開10槍後，自行到虎尾派出所投案。圖／虎尾分局提供

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