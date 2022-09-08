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台中破獲改造衝鋒槍、步槍 修車廠掩護宛如地下兵工廠
為防範槍枝氾濫問題，台中警方近期接連查獲自製改槍工廠，其中朱姓男子以修車廠掩護私下卻用專業工具貫通槍管，遭查獲改造的衝鋒相、步槍及手槍經初判均有殺傷力，朱自稱出於興趣好玩；另名張姓男子則上網學技術，在鐵皮屋改造手槍也遭查獲，2人均被依槍砲罪嫌送辦。
台中市刑大偵三隊指出，朱姓男子平時經營汽車修理廠，因有相關機械專業技術，另本身對槍械也頗有興趣，先是透過合法的模型槍店購入多把槍枝，但私下卻在汽修廠內使用砂輪機、電鑽、車床等機具改造。
警方掌握情資持搜索票到場時，當場起獲改造完成的手槍、衝鋒槍及步槍各1枝，另還有模擬槍、槍機半成品及撞針，且3把槍經初判都具有殺傷力；由於查獲槍械數量不低，但朱均辯稱是自己收藏之用，另警方目前未發現他有販賣或從事其他不法意圖。
另刑大偵八隊也掌握另名28歲張姓男子，其在朋友的鐵皮屋內同樣從事改造槍枝不法行為，經查獲張已經完成1把手槍、2把半成品，張坦承自己上網學改槍技術，遭查獲的手槍經初判同樣具有殺傷力；警方循後依違反槍砲罪嫌將朱、張移送台中地檢署偵辦。
警方說，這次執行全國同步檢肅非法槍械專案行動，統計8月20日至9月2日台中查獲7把槍枝，包括4把改造手槍、1把改造步槍、1把改造衝鋒槍及1把模擬槍，另有2處改造槍械場所。
警方表示，為防治槍械氾濫，除強化蒐報具製、改槍能力犯嫌查察管制，同步清查列管可能製、改造非法槍械的工廠或倉庫，也針對網路購買槍枝零組件可疑人調查。
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