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淨化選前治安全國掃黑肅槍專案 逮47名治平目標

中央社／ 台北8日電

警政署長黃明昭今天表示，柬埔寨人口販運案與幫派有關，且因應近期槍擊案及年底選舉，自8月20日至9月2日執行第3波全國掃黑肅槍專案，逮捕47名治平目標、掃蕩竹聯幫等組織。

黃明昭上午出席在刑事局召開「政府淨化選前治安、警署持續掃黑肅槍」記者會時指出，近期國人被誘騙柬埔寨從事詐騙案的人口販運，經刑事局清查，目前滯留柬埔寨、緬甸等處具幫派背景有242人。

黃明昭說，經分析，滯留當地幫派分子比例高，研判黑幫有介入人口販運案，因此警方規劃掃蕩國內幫派，從8月20日至9月2日實施第3波全國掃黑肅槍專案。

他表示，經警方發動全國掃黑肅槍專案行動，在掃黑部分，共查獲47名治平目標、逮捕234名幫派成員，包含竹聯幫、天道盟、四海幫等組織，此外，專案行動查獲43名幫派成員涉人口販運案。

黃明昭指出，年底九合一選舉11月26日投開票，為遏止幫派以暴力、金流等方式干擾選舉，持續在選舉前規劃查緝改造槍械地點及掃蕩黑幫據點等行動，並要求「從速、從嚴、從重」偵辦，務必向上溯源、向下刨根，持續掃蕩幫派分子投資、經營、賴以為生行業及依附處所。

刑事局表示，自8月20日至9月2日實施第3波全國同步掃黑暨肅槍行動專案，共動員全國警力9357人，專案期間掃蕩改槍場所9處、緝獲非法槍枝94把，包含制式槍枝11把、非制式槍枝66把、模擬槍17把。

幫派 九合一選舉 黃明昭

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