影／雲林虎尾當鋪因債務糾紛 當街追逐連開10槍

雲林縣一間當鋪今晚6點多發生槍擊案，疑有債務糾紛，鄧姓男子連開9槍，被害人奮力逃跑仍右腳踝中彈，送至若瑟醫院無生命大礙；開槍的鄧姓男子自行駕車、攜械到虎尾派出所投案，疑因債務糾紛，才會在當鋪面前開槍。

鄧嫌說，雙方因有債務糾紛，在當鋪門前談不攏，向對方連開10槍；警方到場圍起封鎖線，在現場找到9枚彈殼，經初步了解，鄧男與被害人疑似有債務糾紛，致心生不滿、連開10槍，1顆打造被害人右邊腳踝中槍受傷。

被害人說，他不知道為什麼自己會被槍擊，當下他一直逃跑，但對方一直追，突然他就聽到槍響，閃避不及就被打中右邊腳踝。