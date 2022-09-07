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影／雲林虎尾當鋪因債務糾紛 當街追逐連開10槍
雲林縣一間當鋪今晚6點多發生槍擊案，疑有債務糾紛，鄧姓男子連開9槍，被害人奮力逃跑仍右腳踝中彈，送至若瑟醫院無生命大礙；開槍的鄧姓男子自行駕車、攜械到虎尾派出所投案，疑因債務糾紛，才會在當鋪面前開槍。
鄧嫌說，雙方因有債務糾紛，在當鋪門前談不攏，向對方連開10槍；警方到場圍起封鎖線，在現場找到9枚彈殼，經初步了解，鄧男與被害人疑似有債務糾紛，致心生不滿、連開10槍，1顆打造被害人右邊腳踝中槍受傷。
被害人說，他不知道為什麼自己會被槍擊，當下他一直逃跑，但對方一直追，突然他就聽到槍響，閃避不及就被打中右邊腳踝。
警方表示，今晚6點多，雲林縣虎尾鎮光復路有民眾遭槍擊，獲報後立即趕至現場，發現一名男性被害者右腳踝中槍受傷，立即調閱監視器鎖定嫌犯，但鄧姓嫌犯自知難逃，故自行駕車攜帶犯案槍械至虎尾派出所投案，全案將依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌偵辦。
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